Don de 150 repas à Moisson Beauce

Francis Gilbert, entrepreneur général et spécialisé à Entretien en bâtiment FG, a remis ce matin 150 repas à la banque alimentaire régionale Moisson Beauce. Ceux-ci seront redistribués via leur réseau d’organismes accrédités qui luttent contre la pauvreté dans les régions de Chaudière-Appalaches et du Granit.

Offert avec le soutien d'Anthony Gilbert, directeur général de La Cage - Brasserie sportive à Saint-Georges, la valeur du don s’élève à plus de 4 500 $. Monsieur Gilbert a toujours été près de la communauté grâce, entre autres, à l’organisation d’événements sportifs d’envergure.

« J'ai plus de temps actuellement dû à la pandémie, alors j’offre ce temps à une cause qui me tient à cœur, celle de donner à la communauté », a-t-il signifié.

Des employés, des amis et de la famille des deux entreprises se sont proposés comme bénévoles pour la préparation des plats.

« Nous avons tous mis la main à la pâte. J’ai eu beaucoup de plaisir à m’improviser cuisinier », a souligné monsieur Francis Gilbert, propriétaire d’Entretien en bâtiment FG.

C'est la deuxième année consécutive que ce dernier fait un don de cette ampleur à Moisson Beauce.