350 familles aidées par le regroupement «Vers l’avant, 0-5 ans! »

Le regroupement Vers l’avant, 0-5 ans! œuvre auprès des enfants de zéro à cinq ans et leurs familles dans les MRC Robert-Cliche et Beauce-Sartigan.

Ce dernier a bénéficié d’un soutien financier transitoire de 35 340 $ de juillet à décembre 2020, grâce auquel les partenaires impliqués ont pu déployer différentes actions pour offrir une aide directe à près de 350 familles, particulièrement en ce contexte actuel de pandémie.

Rentrée scolaire

Pour ce faire, le regroupement Vers l’avant, 0-5 ans! a collaboré avec le Groupe de réflexion et d’action contre la pauvreté (GRAP) de Beauce-Sartigan pour offrir un soutien financier à 78 familles des MRC Beauce-Sartigan et Robert-Cliche en vue de la rentrée scolaire.

Ainsi, ce sont 150 enfants qui ont reçu leur liste complète de matériel ainsi qu’un sac d’école pour leur rentrée scolaire.

Soutien financier

Un soutien financier a également été remis à certains OCF (Organismes communautaires Famille) du territoire afin de déployer de nouveaux services en réponse à des besoins criants.

Repas cuisinés

La Maison de la Famille Beauce-Etchemins et le Club Parentaide Beauce-Centre ont ainsi cuisiné des centaines de repas pour remettre directement à 170 familles du territoire.

Écharpe de portage

Également, dans un souci de valoriser les bienfaits des porte-bébés chez les nouveaux parents, l’organisme Le Berceau a acquis et distribué gratuitement 20 écharpes à des familles en contexte de vulnérabilité.

Mentionnons que le portage renforce le lien parent-enfant, favorise le sommeil ainsi que le développement des muscles et des sens du bébé.

Paniers de dépannage

Enfin, Vers l’avant, 0-5 ans! a remis des « paniers-dépannage » à 80 familles du territoire.

Chaque panier, d’une valeur de plus de 200 $, inclut un jeu éducatif pour les enfants 0-5 ans ainsi que des cartes-cadeaux dans différentes épiceries, stations d’essence, pharmacies, librairies et magasins de vêtements et de chaussures.

De ce fait, les partenaires du projet ont également mis en priorité l’achat local afin d’encourager 23 commerces de la région.

« Certaines périodes sont très difficiles financièrement pour plusieurs familles et elles le sont d’autant plus depuis les derniers mois. Les partenaires du regroupement ont su terminer ce projet en force. Ils ont mis en place d’importantes actions visant à répondre aux besoins primaires des enfants 0-5 ans, mais également à permettre à leurs parents de reprendre leur souffle et de se sentir soutenus par leur communauté », de mentionner Bianca Lessard, coordonnatrice du projet.