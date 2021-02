Ensemble, contre la COVID: le message de Sylvie Roy et Claude Morin

Voici la quatrième de 10 capsules vidéos de la campagne de sensibilisation Ensemble, contre la COVID de la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

« On sait bien qu'il y a de la mortalité partout, tous les jours. Mais c'est la façon dont ça se passait... Et puis là je pensais à ma mère aussi, on ne voulait pas que ma mère ait [la COVID-19] », évoque Sylvie Roy à côté de son conjoint Claude Morin. Les deux forment un couple à la retraite.

Écoutez leur message complet en cliquant ici.