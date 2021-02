COVID-19 : un 8e décès à la RPA L'Aube Nouvelle de Saint-Victor

Une 8e personne a été victime de la COVID-19 à la résidence privée pour aînés L'Aube-Nouvelle de Saint-Victor, vient d'annoncer la santé publique régionale dans son bilan quotidien.

Aucun nouveau cas n'est signalé dans cet établissement mais on dénombre 19 cas actifs chez les résidents et cinq cas actifs chez les travailleurs. Le nombre total de décès est maintenant de 282 en Chaudière-Appalaches.

Des 19 nouveaux cas confirmés aujourd'hui dans la région administrative, 13 sont en Beauce.

La MRC Beauce-Sartigan compte une augmentation sept cas (2 181). Les cas actifs sont en baisse de 7 pour un total de 90.

En Nouvelle-Beauce enregistre cinq nouveaux cas. Le nombre de cas actif est maintenant à 117, en hausse de six.

Le territoire de Robert-Cliche signale un seul nouveau cas. Le nombre de cas actif a diminué de huit (54).

Il y a 15 hospitalisations (-1), dont six en soins intensifs (0).

À ce jour, 11 694 personnes ont été vaccinées en Chaudière-Appalaches. L’offre de vaccination pour les résidences privées pour aînés de la région de Chaudière-Appalaches reprendra cette semaine.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 507 41

Beauce-Sartigan : 2 174 97

Appalaches : 1 318 52

Nouvelle-Beauce : 1 228 111

Robert-Cliche : 978 62

Bellechasse : 702 9

Lotbinière : 685 11

Etchemins : 406 5

Montmagny : 401 6

L'Islet : 147 0

TOTAL : 11 565 394 (-31) DÉCÈS: 282 (Cumulatif)

Situation dans les établissements de la Beauce-Etchemin

Voici le portrait en date du 15 février:

Résidence privée pour aînés (RPA) L'Aube-Nouvelle à Saint-Victor

Aucun nouveau cas. On dénombre 19 cas actifs chez les résidents et cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que huit décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Domaine de la Beaucevilloise

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents ainsi qu’un décès.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir Centre-Ville à Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents.

Résidence privée pour aînés (RPA) Château Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre 7 cas actifs chez les résidents ainsi que 13 décès cumulatifs.

CHSLD de Lac-Etchemin

Éclosion terminée.

Portrait au Québec

Pour l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures font état de :

- 728 nouveaux cas, pour un total de 277 518 personnes infectées;

- 257 434 personnes rétablies;

- 16 nouveaux décès - mais un total de 10 229 est annoncé en raison du retrait d'un décès non attribuable à la COVID-19, soit cinq décès dans les 24 dernières heures, huit décès entre le 8 et le 13 février et trois décès avant le 8 février;

- 804 hospitalisations, soit une diminution d'une;

- 136 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de quatre;

- 22 649 prélèvements réalisés le 13 février;

- 912 doses de vaccin administrées, pour un total de 294 886;

- 310 425 doses reçues au total.