COVD-19: 10 des 12 nouveaux cas sont en Beauce

Des 12 nouveaux cas de la COVID-19, confirmés aujourd'hui dans la région administrative par la santé publique,10 sont en Beauce. Ce recensement est un des plus faibles taux enregistrés depuis plusieurs semaines.

La MRC Beauce-Sartigan compte sept de ces nouveaux signalements (2 188). Les cas actifs sont en baisse de 14 pour un total de 76.

La Nouvelle-Beauce enregistre trois nouveaux cas. Le nombre de cas actifs est maintenant à 111, en baisse de six.

Pas de nouveau cas en Robert-Cliche et quatre cas actifs en moins (50).

Il y a 12 hospitalisations (-3), dont six en soins intensifs (0) et aucun décès additionnel.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 509 27

Beauce-Sartigan : 2 188 76

Appalaches : 1 319 37

Nouvelle-Beauce : 1 236 111

Robert-Cliche : 979 50

Bellechasse : 704 11

Lotbinière : 686 7

Etchemins : 407 4

Montmagny : 402 6

L'Islet : 147 0

TOTAL : 11 577 394 (-31) DÉCÈS: 282 (Cumulatif)

Situation dans les établissements de la Beauce-Etchemin

Voici le portrait en date du 16 février:

Résidence privée pour aînés (RPA) L'Aube-Nouvelle à Saint-Victor

Aucun nouveau cas. On dénombre 19 cas actifs chez les résidents et cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que neuf décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Domaine de la Beaucevilloise

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents ainsi qu’un décès.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir Centre-Ville à Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents.

Résidence privée pour aînés (RPA) Château Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre 7 cas actifs chez les résidents ainsi que 13 décès cumulatifs.

Portrait au Québec

Pour l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures font état de :

- 669 nouveaux cas, pour un total de 278 187 personnes infectées;

- 258 542 personnes rétablies;

- 20 nouveaux décès - mais un total de 10 246 est annoncé en raison du retrait de trois décès non attribuables à la COVID-19, soit sixdécès dans les 24 dernières heures, 13 décès entre le 9 et le 14 février et undécès avant le 9 février;

- 771 hospitalisations, soit une diminution de 33;

- 134 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de deux;

- 16 824 prélèvements réalisés le 14 février;

- 2 732 doses de vaccin administrées, pour un total de 297 694;

- 310 425 doses reçues au total.