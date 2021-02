Un premier 50 000 $ pour la restauration du pont de Notre-Dame-des-Pins

La municipalité de Notre-Dame-des-Pins a lancé officiellement une campagne de financement auprès des entreprises privées de la région afin de compléter le montage financier pour la réfection du pont couvert Perrault.

Ainsi, Charles Dutil, président de Manac Inc. a confirmé sa participation au projet avec une contribution de 50 000 $.

Plusieurs ministères, organismes et associations se sont alors concertés afin de concrétiser ce projet d’envergure estimé à 2,5 millions de dollars. Les travaux se réaliseront à l’été 2021.

L’objectif est d’amasser 300 000 $ auprès des entreprises d’ici. Engagée dans la communauté beauceronne, Manac reconnaît que la réfection du pont couvert est absolument nécessaire, notamment pour les nombreux sportifs et touristes qui l’empruntent.

Pour la mairesse et porte-parole de la campagne, Lyne Bourque, la réfection du pont, emblématique de sa municipalité et de la Beauce, est cruciale. « L’administration municipale travaille d’arrache-pied, depuis sa fermeture en 2018, afin de ficeler toutes les étapes nécessaires à sa réouverture. »

Celui-ci, le plus long en son genre au Québec, a évidemment une valeur patrimoniale et historique inestimable.

Son apport socio-économique pour la région touristique est particulièrement important. Le pont est intégré à l’intérieur du sentier inter régional de motoneige 55 qui relie la Beauce au Vermont. Il permet également un lien entre la rive Est et Ouest de la Chaudière, et ce, pour les quads et les motoneiges. Enfin, avec l’achèvement imminent de la vélo-route reliant la Beauce à Lévis, la réouverture du pont assurera la pérennité de la route verte #6 et du sentier des jarrets noirs.

Selon plusieurs, le pont, icône du cyclotourisme en Beauce, n’était plus le même depuis qu’il ne pouvait être visité de l’intérieur. Ce projet aura définitivement des retombées positives majeures pour le tourisme en

région.