Un nouveau service de récupération des sièges d'auto pour enfants en Beauce

La Maison de la Famille de Beauce-Etchemins et la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud (RICBS) ont annoncé aujourd'hui leur association afin d'offrir la récupération des sièges d'automobile pour les enfants dans la région.

Les sièges ont une date d’expiration qu’il est très important de respecter.

« Une fois cette date expirée, idéalement, il faut se départir du siège puisqu’il en va de la sécurité des enfants », mentionne Miguel Pruneau, de la Maison de la Famille Beauce-Etchemins.

« Comme ça entre facilement dans une poubelle, la plupart du temps, malheureusement, les sièges se retrouvent au site d’enfouissement puisque ce n’est pas facilement récupérable dans un centre de tri par exemple », de renchérir Audrey Paquet, de la RICBS.

Une fois récupérés, les sièges seront démantelés et acheminés à un organisme sans but lucratif de Victoriaville. Le plastique des sièges sera mis en copeaux et ils seront utilisés dans la conception de mobiliers de jardin, de planchers de patio, de produits industriels, etc. Par exemple, un banc de parc peut être fabriqué à partir de 14 à 18 sièges récupérés.

Deux options s’offrent aux citoyens de Beauce-Sud qui veulent se départir de leurs sièges d’enfants.

Vous pouvez les apporter dans les points de dépôt suivant:

Maison de la Famille Beauce-Etchemins située au 565, 161 Rue à Saint-Georges.

L’écocentre de la RICBS situé au 695, rang Saint-Joseph à Saint-Côme-Linière.

Les citoyens peuvent aussi faire récupérer leurs sièges directement à leur domicile en communiquant avec le service de ramassage des encombrants ménagers de la RICBS en téléphonant au 418 685-2230. Ce service est offert gratuitement à toutes les municipalités membres.