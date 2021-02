Partage au masculin : café-discussion sur les fiertés personnelles

Le prochain café-discussion mensuel organisé par Partage au masculin se tiendra sur le sujet « Ce qui me rend le plus fier de moi, c’est… », le jeudi 4 mars à 19h.

« Nous vivons collectivement des moments assez difficiles et on a parfois l’impression qu’on n’en sortira jamais. Les occasions sont nombreuses de se sentir floués, déprimés, diminués et même révoltés. Mais le temps est venu de sortir de cette torpeur et de se préparer à des jours meilleurs qui, comme le printemps, ne manqueront pas d’arriver. Si pour une fois on parlait de soi sous l’angle de la fierté? Si on partageait durant quelques heures ce qui, dans ma vie, me rend le plus fier de moi ? », de dire Guy Dubé, directeur.

Cette rencontre aura lieu par visioconférence afin de respecter les mesures sanitaires.

Le lien pour participer à ce café-discussion virtuel (Zoom) sera envoyé aux hommes qui s’inscriront par courriel avant le mercredi 3 mars à 15h00, à : [email protected]

Animée par Michel Roy, cette activité gratuite est offerte aux hommes de tout âge qui ont le goût d'échanger entre eux dans une atmosphère cordiale et en toute confidentialité.