COVID-19 : seulement trois nouveaux cas en Beauce

Des six nouveaux cas d'infection à la COVID-19 signalés dans la région administrative de Chaudière-Appalaches, trois sont en Beauce, selon le bilan de la santé publique régionale.

Il y en a deux dans la MRC Robert-Cliche (993) et un pour La Nouvelle-Beauce (1 256).

On compte 23 cas actifs en Beauce-Sartigan, une diminution de trois par rapport à hier. La Nouvelle-Beauce a 18 cas actifs (-8) alors qu'en Robert-Cliche, la hausse est de deux pour atteindre 20 cas actifs. Dans les Etchemins, la baisse est d'un (2).

Les hospitalisations ont diminué de deux (8), avec toujours deux personnes aux soins intensifs. Aucun nouveau décès n'a été enregistré.

À ce jour, 16 763 personnes ont été vaccinées en Chaudière-Appalaches. La prise de rendez-vous pour les personnes âgées de 85 ans et plus a débuté aujourd’hui. Il y a deux manières pour prendre rendez-vous, soit par le site Internet (www.quebec.ca/vaccincovid) ou par téléphone (1 877 644-4545).

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 538 21

Beauce-Sartigan : 2 208 23

Appalaches : 1 324 6

Nouvelle-Beauce : 1 256 18

Robert-Cliche : 993 20

Bellechasse : 705 1

Lotbinière : 690 2

Etchemins : 409 2

Montmagny : 403 4

L'Islet : 147 0

TOTAL : 11 673 97 (-14) DÉCÈS: 287

Situation dans les établissements de la Beauce-Etchemin

Voici le portrait en date du 25 février :

Résidence privée pour aînés (RPA) L'Aube-Nouvelle à Saint-Victor

Aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents ainsi que 12 décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Château Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents ainsi que 13 décès cumulatifs.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, font état de :

- 858 nouveaux cas, pour un total de 285 330 personnes infectées;

- 266 879 personnes rétablies;

- 16 nouveaux décès - mais un total de 10 361 est annoncé en raison du retrait de 1 décès non attribuable à la COVID-19 -, soit cinq décès dans les 24 dernières heures, neuf décès entre le 18 et le 23 février et deux décès avant le 18 février,

- 633 hospitalisations, soit une diminution de 22;

- 122 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de huit;

- 32 071 prélèvements réalisés le 23 février;

- 8 300 doses de vaccin administrées, pour un total de 387 076;

- 509 325 doses reçues au total.