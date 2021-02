Quand faut-il changer une serrure?

Les serrures sont des éléments centraux de votre sécurité et de celle de vos biens. Certaines situations affectent la capacité des serrures à assurer votre protection, il convient alors de faire appel à un serrurier pour les changer.

Voici les situations les plus courantes pour lesquelles vous devriez changer vos serrures.

Lorsqu’une serrure est usée

Une serrure usée fonctionne mal. Elle est désagréable à utiliser. Mais, encore pire, elle nuit à votre sécurité. En effet, une serrure usée est plus facile à forcer, à crocheter et même à casser. Et, c’est sans compter qu’elle pourrait se briser entre vos mains alors que vous essayez d’entrer et ainsi gâcher votre journée. Les signes qui indiquent qu’une serrure est usée sont :

*une difficulté à entrer votre clé ou à la tourner,

*la présence de taches de rouille,

*un ternissement.

Après la perte d’une clé

Perdre une clé peut s’avérer une expérience désagréable surtout si les circonstances vous obligent à rester « enfermées dehors » longtemps avant qu’une autre personne vienne vous dépanner avec un double de la clé. Un double de clé peut être utile si plusieurs personnes utilisent une serrure ou pour un dépannage, toutefois cela n’empêche pas que vous devriez changer la serrure si vous avez perdu une clé. Pourquoi? Parce qu’on ne sait jamais qui peut la retrouver (ou l’avoir subtilisée).

Heureusement, il n’est pas nécessaire de changer la serrure au complet dans cette situation. Le remplacement du cylindre (qui est l’élément dans lequel est introduite la clé) est suffisant pour retrouver votre niveau de sécurité.

Après un cambriolage

Une entrée par effraction ou un cambriolage est un signe qu’il y a une faiblesse au niveau de la sécurité de votre demeure. Si votre serrure a été forcée, elle doit être changée. Même si elle n’a pas cédé, elle est affaiblie et il est possible que la personne qui est entrée chez vous ait pu prendre vos clés et qu’elle projette de revenir.

Lors d’un changement de locataire

À son départ, un locataire peut amener avec lui un double de la clé du logement. Il est donc plus sécuritaire de faire changer les serrures pour l’arrivée du locataire suivant. Pour éviter ce désagrément, il est aussi possible de choisir une serrure qui nécessite des clés tridimensionnelles (qui ne peuvent pas être reproduites). Vous saurez donc si vous avez toutes les clés lors de la remise du logement.

Afin d’améliorer la robustesse de la serrure

Si vous trouvez que votre serrure actuelle n’a pas toutes les caractéristiques nécessaires pour assurer votre sécurité. C’est aussi signe qu’il est temps d’en changer pour une plus performante.

Parce que vous oubliez ou égarez souvent vos clés

Il existe maintenant de nombreux modèles de serrures sans clé ou de serrures qui offrent les deux possibilités (avec ou sans clé). Si ces options conviennent mieux à votre style de vie ou à votre personnalité, pourquoi ne pas changer pour une d’entre elles.