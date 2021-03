COVID-19 : 4 des 5 nouveaux cas sont en Beauce

Des cinq nouveaux cas d'infection à la COVID-19, rapportés aujourd'hui dans le bilan de la santé publique de Chaudière-Appalaches, deux sont dans la MRC de La Nouvelle-Beauce et deux autres en Robert-Cliche.

Il y a aujourd'hui 13 cas actifs en Beauce-Sartigan, une diminution de trois par rapport à hier. La Nouvelle-Beauce a sept cas actifs (+1) et Robert-Cliche en recense deux de moins (16). Tout est au beau fixe dans la MRC des Etchemins.

Les hospitalisations sont toujours de cinq, avec encore une personne aux soins intensifs. ·Aucun décès supplémentaire n'est enregistré.

À ce jour, 20 006 doses de vaccins ont été administrées en Chaudière-Appalaches.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 544 15

Beauce-Sartigan : 2 209 13

Appalaches : 1 326 4

Nouvelle-Beauce : 1 258 7

Robert-Cliche : 999 16

Bellechasse : 705 0

Lotbinière : 690 1

Etchemins : 410 1

Montmagny : 404 2

L'Islet : 147 0

TOTAL : 11 692 59 (-10) DÉCÈS: 288

Situation dans les établissements de la Beauce

Voici le portrait en date du 1er mars :

Résidence privée pour aînés (RPA) L'Aube-Nouvelle à Saint-Victor

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents ainsi que 13 décès cumulatifs.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 613 nouveaux cas, pour un total de 288 353 personnes infectées;

- 270 364 personnes rétablies;

- Six nouveaux décès - pour un total de 10 399 - soit un décès dans les 24 dernières heures, trois décès entre le 22 et le 27 février et deux décès avant le 22 février;

- 612 hospitalisations, soit une augmentation de 11;

- 122 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de cinq;

- 17 456 prélèvements réalisés le 27 février;

- 6 308 doses de vaccin administrées, pour un total de 438 815;

- 537 825 doses reçues au total.