Vaccination COVID-19: les 80 ans et plus à partir de ce matin

La campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit dans la population en général, en fonction des groupes d’âge. Dès ce matin, les personnes de 80 ans et plus (nées en 1941 et avant) dans la région de la Chaudière-Appalaches sont invitées à prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

Rappelons que la disponibilité des vaccins étant limitée, la vaccination dans la population se déroulera par étapes. D'ailleurs, les personnes qui ne font pas partie du groupe prioritaire en cours de vaccination dans la région doivent éviter de téléphoner ou de solliciter le site Web ou encore de se présenter sur place pour se faire vacciner.

La page Internet (www.quebec.ca/vaccinCOVID) demeure le moyen le plus simple et le plus rapide pour prendre rendez-vous. Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de communiquer par téléphone: le 1 877 644-4545 ou le 418 644-4545, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h ou les fins de semaine de 8 h 30 à 16 h 30, pour recevoir un soutien.

Au besoin, les proches sont encouragés à offrir un soutien aux personnes aînées pour la prise de rendez-vous en ligne. La vaccination se fait exclusivement sur rendez-vous. Les proches aidants (âgés de 70 ans et plus) doivent aussi prendre rendez-vous.

En Beauce, le centre de vaccination massive est Le Georgesville à Saint-Georges. De plus, on trouve un site de vaccination de proximité au CLSC de Sainte-Marie-de-Beauce ainsi qu'au CLSC de Lac-Etchemin.