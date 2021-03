Les visages de la COVID-19

Ce jeudi 11 mars sera la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19.

À ce jour, la Beauce recense plus de 75 décès liés à cette terrible maladie qui affecte la planète entière.

Plus que de simples statistiques, ces décès se rapportent à des personnes dont le départ est presque tombé dans l'anonymat compte tenu de toutes les contraintes imposées pour recevoir les condoléances et la tenue des funérailles.

EnBeauce.com aimerait offrir aux familles de la région qui le désirent de publier la photo de ces êtres chers disparus. Elles paraîtront dans un article qui sera mis en ligne jeudi à 13 h, au moment de la minute de silence qui sera observée dans l'ensemble du Québec.

Pour ce faire, fournir le nom, l'âge, le lieu de résidence, la profession, la date du décès ainsi qu'une phrase descriptive de la personne, le tout accompagné d'une photo. Voici deux exemples:

« Jean Bonhomme, 83 ans, BelleVille, agriculteur. C'était un passionné de pêche. Décédé le 22 mars 2020 »

« Jeanne Bonnedame, 47 ans, BeauCanton, enseignante. Elle voulait grimper le Mont Everest. Décédé le 2 janvier 2021 ».

Prière de nous acheminer le tout par courriel à l'adresse suivante:

[email protected]

Une manière simple d’honorer la mémoire de ces personnes décédées et de mettre un visage et un nom sur les victimes de la COVID-19 . Car après tout, la devise du Québec est « Je me souviens. »