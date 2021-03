Vaccin COVID-19 : plus de 9 000 doses attendues en Chaudière-Appalaches

Le Centre de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS) s'attend de recevoir, au cours de la présente semaine, plus de 9 000 doses de vaccin contre la COVID-19.

D'autres livraisons des vaccins Moderna, Pfizer et Covishield sont également prévues au cours des prochaines semaines.

À ce jour, 26 719 doses de vaccins ont été administrées en Chaudière-Appalaches alors que la vaccination a été ouverte la semaine dernière à la population de 70 ans et plus.

Par ailleurs, selon le bilan de la santé publique publié aujourd'hui, 12 nouveaux cas de COVID-19 sont signalés sur le territoire administratif, dont six en Beauce-Etchemin: deux en Beauce-Sartigan, deux aussi pour la MRC Robert-Cliche, un autre dans la MRC Nouvelle-Beauce de même qu'un nouveau cas pour Les Etchemins.

Il y a maintenant cinq hospitalisations (-2), dont une personne aux soins intensifs (-1). Le nombre de cas actifs est en hausse de seulement deux (114). Encore aujourd'hui, aucun décès supplémentaire n'est signalé.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 597 35

Beauce-Sartigan : 2 228 21 (+1)

Appalaches : 1 341 15

Nouvelle-Beauce : 1 266 6 (+2)

Robert-Cliche : 1 012 8 (-1)

Bellechasse : 707 2

Lotbinière : 698 6

Etchemins : 427 16 (0)

Montmagny : 409 4

L'Islet : 146 1

TOTAL : 11 831 114 (+2) DÉCÈS: 288

Situation dans les établissements de la Beauce

Résidence privée pour aînés (RPA) L’Oiseau Bleu à Saint-Georges

Quatre nouveaux cas. On dénombre huit cas actifs chez les résidents.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 674 nouveaux cas, pour un total de 297 592 personnes infectées;

- 280 030 personnes rétablies;

- cinq nouveaux décès, pour un total de de 10 540, soit trois décès dans les 24 dernières heures, un décès entre le 7 et le 12 mars et undécès avant le 7 mars;

- 547 hospitalisations, soit une diminution de quatre;

- 100 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de six;

- 26 203 prélèvements réalisés le 12 mars;

- 31 611 doses de vaccin administrées, pour un total de 715 581;

- 948 565 doses reçues au total.