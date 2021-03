L’ADOberge Chaudière-Appalaches a récolté 103 450 $

L’ADOberge Chaudière-Appalaches a annoncé le succès de sa campagne annuelle majeure sur le site de La Ruche Québec. L'ensemble du personnel se réjouit des 53 450 $ qui ont été amassés grâce aux contributions de 125 personnes et entreprises, auquel s’ajoute un montant de 50 000 $ du Fonds Mille et Un du Secrétariat à la Jeunesse.

Ce montant servira à financer les activités de groupe des deux maisons de Lévis et Saint-Georges au courant des deux prochaines années. Ainsi, l’organisme peut entrevoir avec une certaine confiance la poursuite des activités dans le contexte difficile actuel.

« Je suis extrêmement fier et soulagé du succès de cette campagne de financement, dans une année de pandémie, alors qu’un nombre incroyable de personnes ont fait une contribution pour l’organisme », de déclarer le directeur général de L’ADOberge, Jonathan Dussault. « Ce sont des jeunes, des parents, des ex-hébergés et des gens de la communauté qui ont renouvelé leur support et rappeler l’importance de notre ressource dans leur vie et dans leur communauté. »