C'est le printemps !

C'est aujourd'hui que commence la belle saison du printemps et le soleil est au rendez-vous.

La semaine à venir s'annonce douce et majoritairement ensoleillée d'après Météo Média, seuls jeudi et vendredi devraient être plus couverts avec quelques averses. Les températures devraient se tenir généralement au-dessus de 0 pouvant atteindre 13 degrés en après-midi.

Voilà qui permettra aux amateurs de sortie en extérieurs de faire tomber les gros manteaux d'hiver et de se sentir plus légers.

L'épaisseur de neige étant tout à fait raisonnable cette année, les villes aux abords de la rivière Chaudière ne s'attendent pas à de grosses inondations. Ce sont les possibles pluies de la semaine prochaine qui définiront la situation.