COVID-19 : seulement trois nouveaux cas en Beauce

Parmi les 18 nouveaux cas de COVID-19 signalés aujourd'hui dans le bilan de la santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches, seulement trois se trouvent en Beauce.

C'est la MRC Beauce-Sartigan qui compte les trois nouvelles infections beauceronnes, avec un cumulatif à 2 246 maintenant, ainsi que 29 cas actifs.

La MRC de la Nouvelle-Beauce recense un cas actif de moins (6), tandis que la situation reste identique, par rapport à hier, dans la MRC Robert-Cliche et dans Les Etchemins.

La résidence privée pour aînés (RPA) L’Oiseau Bleu à Saint-Georges n'enregistre pas de nouvelles infections alors que le nombre de cas actifs est maintenu à six chez les résidents et qu'il est de moins de cinq chez les travailleurs.

Les hospitalisations ont cependant fortement augmenté, passant de trois à sept entre hier et aujourd'hui, dont toujours une en soins intensifs.

Par ailleurs, la santé publique régionale analyse à l'heure actuelle 76 variants (+3) et aucun d'entre eux n'a été confirmé. Maintenant, tous les cas positifs à la COVID-19 sont analysés pour vérifier s'il s'agit d'un variant ou non. Si un variant est détecté, il est ensuite analysé pour déterminer s'il s'agit d'un variant sous surveillance rehaussée (risque accru de contagiosité, de virulence ou encore d’échappement aux vaccins ou aux traitements contre la COVID-19).

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 630 53

Beauce-Sartigan : 2 246 29 (0)

Appalaches : 1 345 11

Nouvelle-Beauce : 1 269 6 (-1)

Robert-Cliche : 1 036 27 (0)

Bellechasse : 715 9

Lotbinière : 704 10

Etchemins : 431 10 (0)

Montmagny : 409 1

L'Islet : 146 0

TOTAL : 11 931 156 (+8) DÉCÈS: 288

À ce jour, 34 348 doses de vaccins ont été administrées en Chaudière-Appalaches. Depuis hier, c'est au tour des personnes de 65 ans et plus (nées en 1956 et avant) de prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID‑19, dans les 24 dernières heures, font état de :

- 775 nouveaux cas, pour un total de 301 691 personnes infectées;

- 284 203 personnes rétablies;

- 7 nouveaux décès - pour un total de 10 594 décès -, soit : 1 décès dans les 24 dernières heures, 4 décès entre le 13 et le 18 mars, 2 décès avant le 13 mars,

- 505 hospitalisations, soit une augmentation de 1;

- 99 personnes aux soins intensifs, ce qui reste stable par rapport à la veille;

- 32 964 prélèvements réalisés le 18 mars;

- 41 338 doses de vaccin administrées, pour un total de 915 653;

- 1 050 355 doses reçues au total.