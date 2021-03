Nos conseils pour faire face au stress

La période actuelle qui ne cesse de se prolonger peut avoir des conséquences sur notre état d’esprit et sur notre manière de gérer le stress. C’est pourquoi on vous propose quelques astuces pour que vous puissiez prendre soin de vous et faire face au stress qui vous entoure.

Prendre soin de votre corps

Si vous êtes dans une grande période de stress, il se peut que votre corps soit légèrement tendu et vous donne des courbatures. Dans ce cas, faire appel à un cabinet de chiropratique pourrait être une bonne solution pour vous aider à détendre votre corps. Sachez que la chiropratique est efficace pour réduire les douleurs et les anticiper, mais également pour éloigner le stress de votre esprit.

S’aérer l’esprit

Rien de tel qu’une bonne bouffée d’air frais pour éliminer les mauvaises ondes. Prenez le temps, tous les jours, pour prendre une marche. Allez dans un endroit qui vous permettra de vous évader complètement et qui vous gardera attentif comme un parc, un lac ou une forêt.

Admirer un endroit extérieur à notre quotidien a le don de nous rendre plus sereins, car cela permet bien souvent de faire un travail d’introspection.

Inspirez et expirez

Le travail de respiration est un remède efficace pour réduire le stress. En vous concentrant sur vos longues respirations, vous allez permettre à votre esprit et votre corps de se détendre mutuellement et vous vous sentirez totalement apaisé. Cela vous éloignera rapidement de ce qui vous préoccupe.

À noter que d’après une recherche scientifique les exercices de respiration seraient également très bons pour réduire les problèmes de tensions artérielles.

Éloignez-vous des écrans

À l’époque de la technologie et du télétravail, vous passez de plus en plus de temps devant les écrans, ce qui peut avoir des conséquences sur votre cerveau à la fin de la journée. C’est pourquoi il est important de vous octroyer du temps loin des ordinateurs et des téléphones intelligents uniquement pour vous permettre de souffler et de vous recentrer pleinement sur vous-même.

Notez que si vous avez l’habitude de travailler sur votre ordinateur, votre cerveau ne fait pas forcément la différence entre les moments où vous êtes sur l’écran par plaisir ou pour le travail, ce qui peut donner l’impression pour votre inconscient que vous êtes constamment en train de travailler et donc augmenter votre source de stress.

En conclusion, pour faire face au stress, il est important de s’octroyer des moments de qualité avec soi-même en s’éloignant des écrans, en prenant soin de son corps ou simplement en s'aérant l’esprit quelques minutes par jour. N’oubliez pas que les exercices de respiration peuvent être bénéfiques pour votre corps comme votre esprit.