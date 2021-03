COVID-19 : six nouveaux cas en Chaudière-Appalaches, dont trois en Beauce

Seulement six nouveaux cas à la COVID-19 ont été enregistrés dans la région selon le bilan de la santé publique régionale aujourd'hui. Deux de ces diagnostics ont été signalés en Beauce-Sartigan et l'un d'eux en Nouvelle-Beauce.

La MRC de Beauce-Sartigan compte maintenant 31 actifs, une augmentation de un.

La MRC Robert-Cliche se situe à 26 nouveaux cas actifs, une diminution de un par rapport à hier.

Finalement, malgré un cas de plus aujourd'hui, le nombre de cas actifs en Nouvelle-Beauce est passé à neuf (-1).

La résidence privée pour aînés L’Oiseau Bleu à Saint-Georges n'enregistre pas de nouvelles infections. On y dénombre six cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Les hospitalisations restent toujours à sept, mais l'on compte une personne de plus aux soins intensifs (2 personnes).

Le nombre de cas actifs est de 144 en Chaudière-Appalaches.

Un total de 11 953 personnes ont été infectées à la COVID-19 dans la région. 89 variants ont été analysés, mais et aucun n'a été confirmé.

Rappelons que tous les cas positifs à la COVID-19 sont maintenant analysés pour vérifier s'il s'agit d'un variant ou non. Si un variant est détecté, il est ensuite analysé pour déterminer s'il s'agit d'un variant sous surveillance rehaussée (risque accru de contagiosité, de virulence ou encore d’échappement aux vaccins ou aux traitements contre la COVID-19).

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 638 48

Beauce-Sartigan : 2 252 31 (+1)

Appalaches : 1 345 6

Nouvelle-Beauce : 1 274 9 (1)

Robert-Cliche : 1 036 26 (-1)

Bellechasse : 716 9

Lotbinière : 705 8

Etchemins : 432 6 (-2)

Montmagny : 409 1

L'Islet : 146 0

TOTAL : 11 953 144 (-3) DÉCÈS: 288

À ce jour, 38 782 doses de vaccins ont été administrées en Chaudière-Appalaches. Actuellement, les gens de 65 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour leur vaccin.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 712 nouveaux cas, pour un total de 303 051 personnes infectées;

- 285 682 personnes rétablies;

- 15 nouveaux décès, pour un total de 10 614 décès, soit trois décès dans les 24 dernières heures, neuf décès entre le 15 et le 20 mars et trois décès avant le 15 mars;

- 513 hospitalisations, soit une augmentation de 12;

- 114 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 12;

- 20 216 prélèvements réalisés le 20 mars;

- 21 180 doses de vaccin administrées, pour un total de 966 566;

- 1 050 355 doses reçues au total.