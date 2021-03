COVID-19 : retour à la hausse des nouveaux cas en Chaudière-Appalaches dont 15 en Beauce

Bond important du nombre de nouveaux cas à la COVID-19 enregistrés en Chaudière-Appalaches selon le bilan de la santé publique régionale alors qu'ils sont passés de six hier à 33 aujourd'hui.

Quinze de ces 33 nouveaux signalements sont en Beauce: neuf pour la MRC de Beauce-Sartigan, quatre dans la MRC Robert-Cliche et deux en Nouvelle-Beauce.

Sur l'ensemble du territoire administratif, les cas actifs ont augmenté de 16 pour atteindre 160. Il y a deux cas actifs en moins (4) chez les résidents de la RPA L’Oiseau Bleu à Saint-Georges

À l'heure actuelle,103 variants du virus sont en analyse et aucun n'a été confirmé. Rappelons que maintenant, tous les cas positifs à la COVID-19 sont analysés pour vérifier s'il s'agit d'un variant ou non. Si un variant est détecté, il est ensuite analysé pour déterminer s'il s'agit d'un variant sous surveillance rehaussée (risque accru de contagiosité, de virulence ou encore d’échappement aux vaccins ou aux traitements contre la COVID-19).

Les hospitalisations ont baissé d'une (6) avec. deux personnes aux soins intensifs.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 645 51

Beauce-Sartigan : 2 261 35 (+4)

Appalaches : 1 347 7

Nouvelle-Beauce : 1 276 10 (+1)

Robert-Cliche : 1 040 27 (+1)

Bellechasse : 721 14

Lotbinière : 707 9

Etchemins : 432 5 (-1)

Montmagny : 409 0

L'Islet : 148 2

TOTAL : 11 986 160 (+16) DÉCÈS: 288

Hier, 1 614 doses de vaccins ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 40 396 à ce jour.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 656 nouveaux cas, pour un total de 303 707 personnes infectées;

- 286 347 personnes rétablies;

- Quatre nouveaux décès, pour un total de 10 618 décès, soit un décès dans les 24 dernières heures et trois décès entre le 16 et le 21 mars;

- 519 hospitalisations, soit une augmentation de six;

- 113 personnes aux soins intensifs, soit une diminution d'une;

- 21 833 prélèvements réalisés le 21 mars;

- 26 040 doses de vaccin administrées, pour un total de 993 102;

- 1 296 055 doses reçues au total.