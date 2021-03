COVID-19 : 27 des nouveaux cas sont en Beauce-Etchemin

Les nouveaux cas de COVID-19 sont au nombre de 41 en Chaudière-Appalaches, d'après ce qu'indique le bilan de la santé publique régionale publié aujourd'hui.

De ce nombre, on compte 27 nouvelles infections en Beauce-Etchemin: 18 pour Beauce-Sartigan, six en Robert-Cliche, deux dans Les Etchemins et une seule pour la MRC Nouvelle-Beauce.

Sur l'ensemble du territoire administratif, les cas actifs ont augmenté de 27 pour atteindre 259.

Les hospitalisations sont stables à sept avec toujours trois personnes aux soins intensifs.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 684 70

Beauce-Sartigan : 2 327 88 (+18)

Appalaches : 1 357 13

Nouvelle-Beauce : 1 279 9 (0)

Robert-Cliche : 1 058 27 (+4)

Bellechasse : 738 26

Lotbinière : 709 10

Etchemins : 438 7 (+1)

Montmagny : 412 2

L'Islet : 153 7

TOTAL : 12 155 259 (+27) DÉCÈS: 288

Hier, 2 142 doses ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 49 903 vaccinations à ce jour.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 1 009 nouveaux cas, pour un total de 307 394 personnes infectées;

- 289 132 personnes rétablies;

- Huit nouveaux décès, pour un total de 10 645 décès, soit deux décès dans les 24 dernières heures, cinq décès entre le 20 et le 25 mars et un décès avant le 20 mars;

- 481 hospitalisations, ce qui reste stable par rapport à la veille;

- 108 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de sept;

- 31 411 prélèvements réalisés le 25 mars.

- 53 796 doses de vaccin administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 1 176 670;

- 1 380 295 doses reçues au total.