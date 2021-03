Opération Enfant Soleil: 105 400 $ remis en Chaudière-Appalaches

L'organisme Opération Enfant Soleil remettra 105 400 $ à six établissements pour la réalisation de projets et l’achat d’équipements permettant, entre autres, de soigner les petits près de leur domicile et d’éviter de les transférer dans des centres spécialisés.

« Un enfant qui est près de chez lui guérit toujours mieux. Au nom du personnel et des enfants de la région, merci. Si on n’avait pas ces équipements, on ne pourrait pas assurer un bon suivi clinique auprès d’eux, s’assurer qu’ils —sont en sécurité et permettre à leurs parents d’être avec eux, ici », témoigne Annick Payeur, chef de service unité mère-enfant/pédiatrie, secteur Beauce.

Voici la répartition des octrois qui seront versés au CISSS de Chaudière-Appalaches en 2021:

Hôpital de Saint-Georges — 25 000 $

Ce montant finance l’achat d’un moniteur physiologique sur roues surveillant en continu les signes vitaux de l’enfant. La disponibilité d’un tel équipement évite d’avoir à transférer un enfant ou un nouveau-né vers un autre centre hospitalier, le gardant ainsi près de sa famille. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 876 662 $ à cet hôpital.

Hôpital de Thetford Mines — 18 000 $

Cette somme finance l’achat d’une civière de traitement permettant d’installer les enfants de façon sécuritaire pour les examens en ORL. Une partie du montant versé sert également à l’achat de deux pompes pousse-seringue qui rend l’administration de médicaments plus sécuritaire pour les enfants. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 584 125 $ à ce centre.

Hôpital de Montmagny — 13 300 $

Un nouveau moniteur physiologique assurant la surveillance en continu des signes vitaux de l’enfant sera maintenant disponible à cet hôpital. De plus, deux infantomètres permettront de mesurer et de peser les bébés, et un sphygmomanomètre portatif facilitera la prise de la tension des enfants et assurera un meilleur suivi. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 313 333 $ à cet hôpital.

Hôtel-Dieu de Lévis — 30 200 $

Un chariot de réanimation « code rose » sera remis au centre hospitalier afin de rendre la manœuvre plus efficace et sécuritaire pour l’enfant. Un moniteur de signes vitaux sera également octroyé, ainsi qu’une table de réanimation permettant aux médecins d’agir plus rapidement en cas de réanimation. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 1 868 539 $ à cet hôpital.

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme — 9 300 $

Cet octroi rend possible la création d’un nouvel aménagement calme et apaisant, aidant à prévenir les crises. Cette réalisation soutient grandement les enfants pour qu’ils soient plus disposés aux apprentissages. Du matériel pour la stimulation et le développement de l’enfant sera acheté pour ce projet. De plus, le centre se munira d’une « ergotable » pour faciliter les thérapies de groupes avec les jeunes enfants. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 18 530 $ à ce centre.

Centre de réadaptation en déficience physique — 9 600 $

Cette somme permet l’achat d’un module de renforcement visuel pour l’audiologie, plus attrayant pour les enfants et permettant de réaliser l’évaluation en une seule rencontre. De plus, le centre fera l’acquisition de deux « ergotables » facilitant les thérapies avec les enfants ayant une déficience du langage. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 29 700 $ à ce centre.

Depuis 1988, c’est plus de 4 millions qui ont été versés dans la région de Chaudière-Appalaches grâce à la générosité des donateurs, à l’appui des bénévoles et au dévouement des partenaires.