L'organisme Partage au masculin proposera un café-discussion sur le sujet « se reprendre où on est » le jeudi 8 avril à 19 h, afin d'aider les hommes qui le souhaitent à régler une querelle familiale.

Organisé par visioconférence sur la plateforme zoom, cette conversation présentera des solutions pour venir à bout de querelles anciennes, entre deux frères, entre un fils et son père, qui ont été entretenues par des malentendus, de la colère, de l’orgueil, du chagrin, et un silence de plusieurs années et qui n’ont jamais été réglées. Plusieurs questions trouveront ainsi des réponses : Comment arriver à dénouer une telle situation ? Comment passer par-dessus tout ce qui nous sépare pour miser sur ce qui nous rassemble? S’il suffisait de « se reprendre où on est » ?

Le sujet a été inspiré par un cas réel, cité par Diane Gagnon, Conférencière internationale, auteur, animatrice et coach. « Après des années de silence et de colère contre son père, le fils a demandé une rencontre à son père, pour tenter de liquider les vieilles rancunes et peut-être de rebâtir quelque chose. Mais dès le début du repas, c’est le père qui a pris la parole, avec une toute petite phrase remplie de tendresse, de vulnérabilité, de simplicité et surtout d’Amour : « Mon fils, on va se prendre où on est ». À partir de là, plus besoin de régler les comptes, plus besoin de reproches, plus besoin de rebâtir quoi que ce

soit. Cette phrase offerte avec le cœur par le père est allée directement s’implanter dans le cœur du fils. Presque 18 ans de colère venaient de s’évanouir par l’éclairage puissant de ces 7 petits mots. »

Le lien pour participer à ce café-discussion virtuel sera envoyé aux hommes qui s’inscriront par courriel avant le mercredi 7 avril à 15 h, à l'adresse [email protected]

Animée par Michel Roy, cette activité gratuite est offerte aux hommes de tout âge qui ont le goût d'échanger entre eux dans une atmosphère cordiale et en toute confidentialité.