Déjà 10 ans à la tête de l'Archidiocèse de Québec pour Mgr Gérald Cyprien Lacroix

C'est le 22 février 2011 que le fils chéri de Saint-Hilaire-de-Dorset, Gérald Cyprien Lacroix, a été nommé par le Pape Benoît XVI l archevêque de Québec, devenant du même coup primat du Canada. Et trois ans plus tard, jour pour jour, le Pape François l'élevait au cardinalat.

« Mon Dieu que le temps passe vite. Déjà 10 ans! », de s'exclamer Mgr Lacroix au cours d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com pour faire un premier bilan de ses réalisations à la tête du diocèse et livrer son message pascal.

D'entrée de jeu, l'ecclésiaste Beauceron révèle comment la chirurgie bariatrique, qu'il a subie en janvier 2020, lui a littéralement donné une « nouvelle vie » pour lui permettre de continuer son travail de pasteur.

Un travail qui, au niveau structurel et administratif de l'archidiocèse, est passé, entre autres, par une annexion des fabriques de paroisse afin de permettre à ces dernières de, notamment, survivre financièrement.

Ainsi, en 1995, le diocèse de Québec comptait 269 paroisses. Au premier janvier 2019, les fusions juridiques ont ramené ce nombre à 38, soit une diminution de 231. « La démarche était absolument nécessaire », signale le Cardinal.

En Beauce, on en compte quatre: Paroisse Saint-Georges-de-Sartigan et Saint-Jean-Paul II (siège: Saint-Georges), Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce (Saint-Joseph), Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Sainte-Marie) et Paroisse Notre-Dame-des-Amériques (La Guadeloupe).

La question de l'ordination des femmes à la prêtrise est abordée au cours de l'entrevue vidéo, une question sur laquelle Mgr Lacroix adopte une position attentiste, avouant ne pas être un expert en la matière.

Par ailleurs, sur la pandémie, il ne se gêne pas pour dire comment les autorités de la santé publique et le gouvernement ont « complètement ignorées » les institutions religieuses, toutes confessions confondues, alors qu'il estime que les rites de la foi sont « un service essentiel. »

Enfin, le Cardinal a profité de l'occasion pour livrer son message dans le cadre de la Pâques 2021.

Écoutez l'ntégrale de l'entrevue vidéo accordée par le Cardinal Lacroix à EnBeauce.com.