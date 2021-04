Des kinésiologues pour garder les aînés en santé

Le CISSS de Chaudière-Appalaches, en collaboration avec le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, ont mis en place un projet pilote qui consiste à avoir recours temporairement aux services de kinésiologues pour aider la clientèle âgée en résidence privée pour aînés (RPA), ayant été touchée par la COVID-19, à se maintenir en forme.

En effet, en raison de la pandémie, plusieurs aînés vivant en RPA ont vu leur qualité de vie ainsi que leur santé physique et cognitive diminuées. C'est pour cette raison que les deux organismes veulent offrir à ces personnes la possibilité de se ressaisir et de se garder en santé, et ce, sur le territoire de Thetford et de Beauce-Sartigan.

Ainsi, ces kinésiologues peuvent contribuer de façon positive à maintenir les capacités physiques et prévenir le déconditionnement chez cette clientèle vulnérable en raison du confinement lié à la pandémie COVID-19.

Le professionnel visite un usager trois fois par semaine sur une période de quatre semaines. Les séances, de 30 à 45 minutes, portent principalement sur la promotion de l’activité physique avec la suggestion d’activités, l’adoption de saines habitudes de vie et l’importance de bouger régulièrement.