Une première collecte de fonds au profit de l’Assiettée beauceronne

La première édition de la levée de fonds « Du cœur au ventre », au profit du service de l’Assiettée beauceronne, se tiendra du 12 au 18 avril.

L’Assiettée beauceronne est un service de soupe populaire, un lieu de rencontre, de socialisation et d’éducation populaire qui aide de nombreuses familles de la région.

Depuis le début de la pandémie, la fréquentation de ce service est rapidement montée en flèche avec une augmentation de 20 à 25% de l’affluence quotidienne. Actuellement, c’est entre 60 et 75 personnes par jour qui viennent chercher un repas chaud « pour emporter » le midi.

La complémentarité du service de l’Assiettée beauceronne avec la maison d’hébergement et l’Accueil inconditionnel offre aux intervenant(e)s du Bercail l'opportunité de poursuivre leurs interventions.

Dans la prochaine année, des travaux de réaménagement importants auront lieu et ils permettront au Bercail de développer ses services de manière à mieux répondre aux besoins de la clientèle.

Pour donner à cette levée de fonds, il est possible de faire un don à la caisse dans l’un des douze commerces partenaires :

- Métro Laval Veilleux

- IGA Rodrigue et filles (16 au 18 avril seulement)

- IGA Rodrigue et Groleau (16 au 18 avril seulement)

- Super C

- Maxi

- Les Pères Nature

- Marché 7/23

- Canadian Tire

- Restaurants McDonald’s de Saint-Georges

- Jean Coutu Daniel Lavoie – Secteur ouest

- Jean Coutu Daniel Lavoie et Karine Marcoux

- Fondation St-Hubert (rôtisserie Saint-Georges)