L'entreprise de livraison de nourriture DoorDash arrive bientôt en Beauce

L'entreprise de livraison de nourriture DoorDash devrait proposer ses services à Saint-Georges et Beauceville aux alentours du 26 mai prochain, c'est ce qui est indiqué sur l'application mobile de la société américaine.

Laetitia Harty, conseillère chez Veritas Communications, l’agence de DoorDash, a confirmé l'arrivée de ce service en Beauce, mais n'a cependant pas pu affirmer la date, car les détails du lancement sont encore en préparation.

La liste des restaurants participants n'est pas encore connue, et ce, pour les mêmes raisons. À ce jour, seulement Céline Bernard, propriétaire de La belle province, et David Bureau, copropriétaire de Pizza Salvatore, ont confirmé à EnBeauce.com leur partenariat avec ce service de livraison.

« Nous sommes très heureux d'apporter les services DoorDash dans la région pour connecter les clients à leurs restaurants locaux et nationaux préférés, aider les Dashers à générer des revenus flexibles et permettre aux marchands d'atteindre plus de clients et d'augmenter leurs ventes », de spécifier Laetitia Harty à EnBeauce.com par courriel.

Plus d'informations devraient être diffusées durant le printemps.