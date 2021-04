Près de 1 M$ pour les proches aidants en Chaudière-Appalaches

L’Appui pour les proches aidants investit 18 millions de dollars pour financer des services de soutien aux personnes proches aidantes d’aînés en 2021-2022, répartis entre différents organismes à travers le Québec, dont 971 432$ iront à des organismes de Chaudière-Appalaches.

En Chaudière-Appalaches, 23 projets d’information, de formation, de soutien psychosocial et de répit, assumés par 11 organismes communautaires et huit coopératives de services à domicile, seront soutenus.

Parmi ceux-ci, Un répit en Appui (service donné par les coopératives de services de la région) et le Centre de jour et de stimulation (offert par la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches) permettront d’offrir du répit à près de 400 proches aidants dans la région. Les services de répit aux proches aidants financés par l’Appui représentent 57% de l’enveloppe régionale.

« La pandémie a accru la détresse des personnes proches aidantes, donnant aux organismes qui les soutiennent une importance plus grande que jamais. Depuis le début de la crise de la COVID-19, les organismes qui œuvrent auprès des proches aidants ont modifié leurs façons de faire dans le but d'adapter et de maintenir leurs services dans ce contexte exceptionnel. Nous sommes fiers de continuer à être présents pour que les organismes obtiennent le soutien nécessaire pour mettre en place des projets et pour que les proches aidants trouvent des réponses à leurs besoins », se réjouit Guillaume Joseph, directeur général de l’Appui pour les proches aidants.

Fondé en 2009, l’Appui pour les proches aidants est un organisme à but non lucratif dont le mandat principal est de soutenir le déploiement de services aux aidants par le financement des organismes présents dans les milieux : l’investissement des 18 millions s’inscrit dans ce cadre. Les projets financés démarrent dès le mois d’avril.