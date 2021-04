COVID-19 : un second décès à la RPA Marie-Pier de Saint-Côme-Linière

Un second décès lié à la COVID-19 a été signalé aujourd'hui à la RPA Marie-Pier à Saint-Côme-Linière, le premier de l'établissement avait été annoncé le 31 mars dernier. Ainsi, le nombre de décès cumulatif est donc maintenant de 293 en Chaudière-Appalaches.

Dans cet établissement, on dénombre encore 21 cas actifs de COVID-19 et 15 chez les travailleurs.

Au CHSLD L’Assomption à Saint-Georges, on enregistre six nouveaux cas. Il y a maintenant 22 cas actifs chez les résidents et 15 cas actifs chez les travailleurs.

Qui plus est, le record de nouveaux cas a de nouveau été battu selon le bilan de la région diffusé aujourd'hui, atteignant 220.

De ce nombre, 93 sont en Beauce-Etchemin: 42 pour Beauce-Sartigan, 21 en Nouvelle-Beauce qui remonte au-dessus de la MRC des Appalaches, 18 chez Robert-Cliche et finalement, 12 dans Les Etchemins.

Si bien que le nombre de cas actifs sur le territoire administratif atteint maintenant 1 254, une hausse de 165 depuis hier.

Les hospitalisations sont désormais à 17, soit une augmentation de trois par rapport à hier, dont cinq personnes aux soins intensifs.

Le CISSS rappelle par ailleurs la suspension temporaire du criblage, car le variant ayant émergé en Grande-Bretagne est maintenant dominant. De plus, les ressources s'occupant du criblage seront dirigées vers l'analyse d'échantillons pour détecter la COVID-19.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 4 271 501

Beauce-Sartigan : 2 649 271 (+52)

Nouvelle-Beauce : 1 437 135 (+18)

Appalaches : 1 402 30

Robert-Cliche : 1 127 50 (+13)

Bellechasse : 906 139

Lotbinière : 784 57

Etchemins : 491 31 (+5)

Montmagny : 459 30

L'Islet : 166 10

TOTAL : 13 692 1 254 (+165) DÉCÈS: 293

Hier, 4 525 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 81 133 doses administrées à ce jour.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

1 754 nouveaux cas, pour un total de 324 848 personnes infectées;

301 740 personnes rétablies;

13 nouveaux décès - mais un total de 10 737 décès est annoncé en raison de 2 décès non attribuables à la COVID-19-, soit : 2 décès dans les 24 dernières heures, 8 décès entre le 3 et le 8 avril. 1 décès à une date inconnue

583 hospitalisations, soit une augmentation de 14 par rapport à la veille;

138 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 4 par rapport à la veille;

44 431 prélèvements réalisés le 8 avril

Vaccination: