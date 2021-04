Des chocolats pour remercier le personnel de la santé

Le Tigre géant de Saint-Georges a offert près d’un millier de barres de chocolat au personnel de la santé de l’Hôpital de la ville, des Centres d’hébergement Richard-Busque et du Séminaire en guise de soutien, de félicitations et de remerciements.

« C’est notre façon de dire merci, bien simplement. Voilà un petit geste pour manifester notre appui et notre solidarité d’autant plus que les défis en santé et surtout en temps de pandémie ne manquent pas », a dit Olivier Lorrain, gérant du magasin.

Dans un même élan de reconnaissance, l’Association des bénévoles du Centre Hospitalier de Beauce-Etchemins (CHBE) a participé à la remise de mini-sacs de bouchées chocolatées aux employé(e)s du Centre d’hébergement de Beauceville.

La distribution auprès du personnel s’est effectuée par le biais de la Fondation Santé Beauce-Etchemin avec la complicité des gestionnaires de ces différents établissements de santé du CISSS de Chaudière-Appalaches.