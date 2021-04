Regard sur l’alimentation durable lors de l’Expo Vert 2021

La 5e exposition Vert un monde durable aura lieu le 22 avril. Cet événement annuel souligne le Jour de la Terre et abordera, en mode virtuel, le thème de l’alimentation durable.

Les étudiants et enseignants membres du Comité Environnement Responsable (CER) des campus de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic, ont travaillé en concertation pour offrir une programmation variée pour les internautes. Ainsi, plusieurs ateliers et conférences seront accessibles ce jour-là, ainsi que des partenaires qui présenteront leurs produits ou idées écologiques.

« Comment bien nourrir huit milliards d’humains tout en respectant la planète? C’est le genre de question que nous désirons soulever à Monsieur et Madame tout le monde. Des intervenants leur apporteront des pistes de réflexion et qui sait, les inciteront à passer à l’action », a expliqué Michel Baillargeon, enseignant responsable du CER de Saint-Georges.

« La thématique a été ciblée par les étudiants du CER, préoccupés par l’enjeu de l'alimentation durable. Nous sommes fiers de les voir s'impliquer pour sensibiliser les gens sur la question », d'ajouter Marie-Anne Moreau, conseillère à la vie étudiante, responsable du CER de Saint-Georges.

L’environnement au cœur des préoccupations

Cette année, dans le cadre des trois ateliers offerts, les participants pourront apprendre de quelle façon démarrer un jardin grâce à l’aide de Caroline Lévesque des Choux Gras, comment garder des poules par le biais des conseils de Martin Boisvert de Néo-Terra ainsi que comment identifier des champignons sauvages, avec le mycologue Richard Fortin.

En soirée, les visiteurs pourront assister à une conférence de Serge-Étienne Parent, professeur à l’Université de Sherbrooke et ingénieur en écologie, qui présentera un portrait global de l’agriculture au Québec, ses défis et surtout, les solutions envisageables concernant l’impact écologique de ce milieu.

Pour conclure l’événement, plusieurs invités seront présents afin de donner leurs points de vue sur comment réduire le gaspillage alimentaire en Beauce, lors d’un panel. Ainsi, on y retrouvera le député provincial Samuel Poulin, la présidente du Grand Marché, Barbara Bourque, la propriétaire d’épiceries, Anne-Marie Rodrigue, la directrice générale de Moisson Beauce, Marie Champagne, et le fondateur de Néo-Terra, Martin Boisvert.

La programmation complète de L’Expo Vert un monde durable 2021 est disponible via le site internet du Cégep Beauce-Appalaches. Il est à noter que les activités débuteront dès 14 h 30 et se tiendront sur la plate-forme Zoom.

L’événement sans frais est destiné à la communauté collégiale et au grand public.

Reconnaître l’implication étudiante

Des projets étudiants traitant de différents enjeux environnementaux seront présentés le jeudi 20 mai sous forme de vidéos. Trois bourses seront remises pour les projets qui se seront davantage démarqués.