Une meilleure prise de décision grâce un écosystème des données unifié

De nouveau enjeux tels que l’exploitation des données, la garantie de leur valeur éthique et de leur qualité ainsi que la protection dans leur usage font désormais partie du quotidien des entreprises. Le domaine de la donnée ne cesse de se développer, notamment au niveau de l’amélioration de la prise de décisions.

L’intérêt d’opter pour la transformation analytique

Dans un monde en plein virage numérique, l’utilisation en temps réel des données et leur valorisation sont devenus des aspects essentiels de la stabilité et de la survie d’une entreprise. Ces objectifs peuvent être atteints par la maîtrise de l’écosystème de l’ensemble de vos données. En s’adressant à des experts en transformation analytique, une entreprise est en mesure d’obtenir des suggestions adaptées à son domaine d’activité et à son fonctionnement.

Des outils performants pour valoriser les données

Nous connaissons déjà le Cloud, un système qui permet de stocker toutes les données sur un serveur externe en ligne et d’y accéder en tout temps, de partout. En plus du «Nuage informatique», le recours à d’autres processus technologiques comme le Big Data, la BI et le DevOps, peut faire toute la différence dans l’efficacité du management d’une entreprise - en particulier pour la prise de décisions.

Le Big Data :

Le principal intérêt du Big Data est qu’il peut traiter tout type de données, qu’elles soient structurées, non structurées ou semi-structurées...Il convient particulièrement aux entreprises qui disposent d’un très large volume de données variées ; il est également en mesure de les stocker - dans un lac de données - et de les traiter pour appuyer leurs décisions d’affaires.

La BI :

L’informatique décisionnelle (BI ou Business Intelligence) permet de procéder à l’analyse des données pour les rendre plus aisément exploitables par les utilisateurs et favoriser des décisions plus éclairées. Il devient également possible pour une entreprise de suivre et de comprendre les nouvelles tendances du marché et, par la suite, d’y adapter ses décisions tactiques et stratégiques.

Le DevOps :

Cette pratique technique est de plus en plus intégrée dans le modus operandi des entreprises d’aujourd’hui. Elle simplifie l’administration de l’écosystème des données, notamment en unifiant les processus de développement logiciel. Le DevOps optimise la qualité de la communication et de la collaboration entre les membres d’une équipe chargés des opérations IT et leurs collaborateurs. Il fait augmenter également le niveau de satisfaction des clients en leur proposant rapidement des solutions à valeur ajoutée.

Savoir maîtriser vos données et prendre des décisions éclairées, grâce à la transformation analytique, vous permettra de réduire vos dépenses et d’augmenter votre marge de revenu, de diminuer votre niveau de risque, de renforcer votre offre de services et de fidéliser vos clients, tout en démarquant votre entreprise de la concurrence.