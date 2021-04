La vaccination élargie à deux nouveaux groupes prioritaires

La vaccination s'élargit dès aujourd'hui, aux travailleurs essentiels de milieux à risque importants d’éclosion et à certaines personnes ayant une maladie chronique.

C'est l'annonce qui a été faite ce matin par le CISSS de Chaudière-Appalaches.

Pour les personnes de milieux à risque

Ainsi, les adultes de 60 ans et moins qui assurent des services essentiels et qui travaillent dans des milieux à risque élevés d’éclosion peuvent prendre rendez-vous au www.quebec.ca/vaccincovid.

Ces travailleurs sont :

• Le personnel des écoles primaires et secondaires;

• Le personnel des milieux de garde pour enfants;

• Le personnel de la sécurité publique (pompiers, policiers et centres de détention);

• Les travailleurs étrangers temporaires du milieu agricole;

• Le personnel des abattoirs;

• Le personnel de secteurs miniers en région éloignée;

• Les travailleurs des organismes communautaires soutenus par le Programme de soutien aux organismes communautaires.

L’admissibilité à la vaccination sera vérifiée à l’entrée des sites de vaccination, où une preuve d'emploi sera justement demandée.

Pour les personnes avec une maladie chronique

Par ailleurs, les personnes de moins de 60 ans considérées à très haut risque de complications de la COVID-19 n’ont pas à prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

C’est leur médecin traitant qui leur recommandera la vaccination si elles :

• Sont présentement hospitalisées pour un problème de santé les mettant à risque;

• Sont suivies en milieu hospitalier pour de la dialyse rénale, une greffe ou un traitement pour un cancer;

• Doivent recevoir une dose de vaccin sous la supervision d’un allergologue en milieu hospitalier.

Les pharmaciens pourront également contribuer à joindre des personnes présentant ces conditions qui ne peuvent être vaccinées en milieu hospitalier.

Pour les personnes de plus de 55 ans

Qui plus est, la prise de rendez-vous est toujours disponible pour les personnes de 60 ans et plus, ainsi que les personnes entre 55 et 79 ans.

Elles peuvent le faire en ligne en tout temps : www.quebec.ca/vaccinCOVID. Il s’agit du moyen le plus simple et le plus rapide pour prendre rendez-vous.

Ou par téléphone au 1 877 644-4545 ou au 418 644-4545, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, ou les fins de semaine, de 8 h 30 à 16 h 30, pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser.

Rappel sur les mesures sanitaires en Chaudière-Appalaches

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches rappelle que toute la région demeure au palier d’alerte maximale (rouge) et que les mesures spéciales d’urgence sont maintenant étendues à toute la région. Ceci prendra effet ce soir, le 14 avril 2021, à 20 h, et les mesures seront maintenues jusqu’au 25 avril 2021 inclusivement.