COVID-19 : plus de la moitié des nouveaux cas sont en Beauce-Etchemin

D'après le bilan du CISSS de Chaudière-Appalaches présenté aujourd'hui, plus de la moitié des nouveaux cas de COVID-19 sont en Beauce-Etchemin, soit 111 sur 191.

On dénombre ainsi 58 nouvelles infections en Beauce-Sartigan, 30 en Nouvelle-Beauce, 13 dans la MRC Robert-Cliche et finalement, 10 dans Les Etchemins.

Les cas actifs sur le territoire administratif atteignent maintenant 1 651.

Les hospitalisations sont désormais à 28, avec une augmentation de deux par rapport à hier, dont 11 personnes aux soins intensifs (+2).

Du côté du CHSLD privé conventionné L'Assomption à Saint-Georges la situation continue de se dégrader. On y dénombre aujourd'hui huit nouveaux cas. Ainsi, cet établissement recense 41 cas actifs chez les résidents et 26 cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

Certaines RPA de la Beauce comptent encore plusieurs infections.

- Résidence privée pour aînés (RPA) Beauséjour à Saint-Prosper

Un nouveau cas. On dénombre cinq cas actifs chez les résidents.

- Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir du Quartier à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

- Résidence privée pour aînés (RPA) O’Roy à Saint-Joseph-de-Beauce

Cinq nouveaux cas. On dénombre six cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

- Résidence privée pour aînés (RPA) Marie-Pier à Saint-Côme-Linière

Un nouveau cas. On dénombre 14 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que trois décès cumulatifs.

Cependant, le cas annoncé hier à la RPA L'Oiseau bleu s'est rétabli. Par conséquent, l'établissement ne compte plus aucune infection à ce jour.

Le bilan régional révèle également qu'il y a 28 écoles et milieux de garde en éclosion, ainsi que 64 entreprises sur le territoire.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 4 547 508

Beauce-Sartigan : 2 912 425 (+32)

Nouvelle-Beauce : 1 534 165 (+9)

Appalaches : 1 427 43

Robert-Cliche : 1 180 91 (+10)

Bellechasse : 1 025 206

Lotbinière : 851 111

Etchemins : 525 55 (+4)

Montmagny : 469 32

L'Islet : 174 15

TOTAL : 14 644 1 651 (+66) DÉCÈS: 296

Hier, 2 602 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 98 244 doses administrées à ce jour.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 1 513 nouveaux cas, pour un total de 332 544 personnes infectées;

- 307 748 personnes rétablies;

- 15 nouveaux décès, pour un total de 10 778 décès, soit quatre décès dans les 24 dernières heures, neuf décès entre le 8 et le 13 avril et deux décès à une date inconnue;

- 661 hospitalisations, soit une augmentation d'une par rapport à la veille;

- 159 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 7 par rapport à la veille;

- 42 694 prélèvements réalisés le 13 avril.

Pour ce qui est de la vaccination:

- 67 708 doses de vaccin administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 2 145 925;

- 2 828 685 doses reçues au total;

- 168 500 des 176 400 doses de Moderna attendues cette semaine ont été livrées en région, et 7 900 doses sont toujours en transit.

À noter que 41 460 doses d'AstraZeneca qui ont été reçues la semaine dernière sont toujours en transit dans le réseau.