COVID-19 : deux décès de plus en Beauce

Le bilan du CISSS de Chaudière-Appalaches d'aujourd'hui recense deux décès de plus attribuables à la COVID-19. Les deux personnes disparues résidaient respectivement en Robert-Cliche et en Beauce-Sartigan. Le cumulatif est désormais à 298 depuis le début de la pandémie.

Les infections de COVID-19 sont toujours nombreuses sur le territoire de Chaudière-Appalaches avec 204 nouveaux cas aujourd'hui, dont 98 en Beauce-Etchemin.

On dénombre ainsi 47 nouvelles infections en Beauce-Sartigan, 23 en Nouvelle-Beauce, 17 dans la MRC Robert-Cliche et finalement, 11 dans Les Etchemins.

Les cas actifs sur le territoire administratif atteignent maintenant 1 717.

Les hospitalisations descendent à 26, avec une diminution de deux par rapport à hier, dont 13 personnes aux soins intensifs (+2).

Notons qu'hier, Chaudière-Appalaches a dépassé la barre des 100 000 personnes vaccinées. En effet, 4 609 doses ont été administrées pour un total de 102 853 vaccins administrés à ce jour.

Le bilan régional révèle également qu'il y a 29 écoles et milieux de garde en éclosion (+1), ainsi que 71 entreprises sur le territoire (+7).

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 4 609 512

Beauce-Sartigan : 2 959 443 (+18)

Nouvelle-Beauce : 1 557 173 (+8)

Appalaches : 1 438 56

Robert-Cliche : 1 197 101 (+10)

Bellechasse : 1 041 206

Lotbinière : 859 108

Etchemins : 536 66 (+11)

Montmagny : 477 38

L'Islet : 175 14

TOTAL : 14 848 1 717 (+66) DÉCÈS: 298

Hôpital de Saint-Georges

Par ailleurs, rappelons qu’une nouvelle unité d’hospitalisation COVID-19 a été ouverte à l’hôpital de Saint-Georges lundi.

Le CISSS a indiqué à EnBeauce.com, qu’en date de vendredi, six des douze lits étaient occupés.

Par ailleurs, le délestage qui est actuellement nécessaire à l’hôpital à notamment toucher les services des groupes de médecine familiale (GMF). Des infirmières ont également été délestées dans les services courants, les services ambulatoires et dans le soutien à domicile.

Rappelons que la pénurie de main-d'oeuvre ajoute une variable de plus dans l'équation.

« Actuellement, considérant le nombre de cas, la pénurie de personnel et du fait que le virus est très contagieux, on se doit donc d’isoler plus fréquemment le personnel », indique Nancy Catellier du CISSS.

Situation dans les résidences de la Beauce

- CHSLD privé conventionné L’Assomption à Saint-Georges

Trois nouveaux cas. On dénombre 42 cas actifs chez les résidents et 28 cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

- Résidence privée pour aînés (RPA) Beauséjour à Saint-Prosper

Un nouveau cas. On dénombre cinq cas actifs chez les résidents.

- Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir du Quartier à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

- Résidence privée pour aînés (RPA) O’Roy à Saint-Joseph-de-Beauce

Aucun nouveau cas. On dénombre six cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

-Résidence privée pour aînés (RPA) Marie-Pier à Saint-Côme-Linière

Aucun nouveau cas. On dénombre 14 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que trois décès cumulatifs.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 1 527 nouveaux cas, pour un total de 334 071 personnes infectées;

- 309 345 personnes rétablies;

- 7 nouveaux décès - pour un total de 10 785 décès -, soit : 1 décès dans les 24 dernières heures, 4 décès entre le 9 et le 14 avril, 1 décès avant le 9 avril, 1 décès à une date inconnue,

- 664 hospitalisations, soit une augmentation de 3 par rapport à la veille;

- 167 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 8 par rapport à la veille;

- 43 515 prélèvements réalisés le 14 avril.

Pour ce qui est de la vaccination:

- 74 927 doses de vaccin administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 2 223 775;

- 2 836 485 doses reçues au total;

- 176 300 des 176 400 doses de Moderna attendues cette semaine ont été reçues dans les régions. Les 100 doses manquantes seront reportées sur la livraison de la semaine prochaine.

À noter que 41 460 doses d'AstraZeneca qui ont été reçues la semaine dernière sont toujours en transit dans le réseau.