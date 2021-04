À défaut de pouvoir faire des événements communautaires en raison de la pandémie, les aventuriers du 49e groupe scout de Saint-Georges se sont lancés dans le Défi têtes rasées, au profit de Leucan.

« Le but des scouts c’est toujours de sensibiliser les jeunes à faire du bénévolat et à participer dans leurs communautés. Étant donné la COVID-19 on ne pouvait pas faire de choses concrètes en étant présent physiquement donc on a décidé de faire le Défi têtes rasées. Cela travaille leur esprit de collaboration et d’entraide », a expliqué Benjamin Veilleux, l’animateur de groupe à l’initiative du projet.

Parmi les 11 Aventuriers, six jeunes de 11 à 15 ans réaliseront le défi le 15 mai prochain, ainsi que leurs trois animateurs. Les autres participent tout de même à la campagne de financement.

Ensemble, ils se sont fixé un objectif de 10 000 $. En un mois, 3 000 $ ont déjà été collectés afin d’offrir des services aux familles d’enfants atteints de cancer et d’investir dans la recherche clinique.

« On croise les doigts forts pour atteindre notre objectif et chaque semaine on trouve de nouvelles idées. Par exemple, sur l’exemple des Castors, nos jeunes récupèrent les canettes dans leurs familles pour en récupérer les sous. Aussi, pour ceux dont les membres de la famille ont une compagnie, on leur demande d’écrire des lettres pour demander des dons, à leurs écoles aussi », a terminé Benjamin Veilleux.