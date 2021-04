Les bénévoles de la popote roulante récompensés pour leur implication

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, qui se déroule depuis le 18 et jusqu'au 24 avril, Cogeco Connexion et NousTV ont souligné l’implication communautaire des personnes qui participent à la popote roulante de l’Association bénévole Beauce-Sartigan.

La dizaine de bénévoles qui s’impliquent auprès de la popote roulante ont alors reçu des boîtes à lunch collation, des gourdes et des verres à café réutilisables qu’ils pourront utiliser sur la route lorsqu’ils distribuent les repas aux bénéficiaires.

« Pour Cogeco et NousTV, s'impliquer dans nos communautés est très important et nous savons combien les bénévoles sont précieux pour les organismes. Aussi, nous souhaitons poser un geste pour souligner le travail de ces personnes qui s’impliquent pour le mieux-être de nos communautés, tout spécialement dans le contexte actuel où les besoins en aide alimentaire sont grands », a expliqué Paul Gauvin, directeur de la programmation, NousTV Saint-Georges.

De son côté, la directrice de l’Association, Marie-Claude Bilodeau, s'est dite reconnaissante pour ce geste de générosité et en a également remercié ces bénévoles pour leur implication.

« Malgré la pandémie, nos bénévoles ont été vraiment généreux et d’une grande aide pour continuer à offrir les services de popote roulante. Actuellement, ce sont près de 60 personnes qui, chaque semaine, bénéficient de ces services. L’implication et le dévouement de nos bénévoles apportent une réelle différence dans notre communauté et nous les remercions chaleureusement », a-t-elle mentionné.

Rappelons en terminant que ceux et celles qui désirent devenir bénévoles peuvent communiquer directement avec l’Association au 418 228-0007 ou encore se rendre sur le site Web de l’organisme pour connaître sur les services offerts et les occasions de bénévolat.