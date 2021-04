Comment faire du café infusé à froid?

Le café est un produit qui ne cesse de prendre de l’ampleur aussi bien sa diversité que dans sa popularité. En plus de ses nombreuses torréfactions et variétés, le café a d’innombrables techniques d’infusion que l’on peut appliquer à la maison. C’est par exemple le cas avec le café infusé à froid. Découvrez nos conseils pour réussir votre infusion :

La préparation

Pour réussir l’infusion à froid du café, il est important d’avoir sous la main un bon café. Vous pouvez choisir la torréfaction de votre choix afin de réaliser votre infusion. Vous pourrez même en essayer plusieurs pour trouver celle qui vous convient le mieux dans ce processus.

Dans un premier temps, vous devrez moudre grossièrement votre café à l’aide d’une cafetière à piston qui grâce à son filtre intégré facilitera le reste de l’infusion.

Une fois votre café moulu, il suffira de le verser dans le contenant et d’y ajouter la quantité d’eau froide dont vous aurez besoin par rapport à la quantité de café que vous aurez moulu.

Une fois l’eau versée, il se pourrait que le mélange forme quelques bulles. Vous pourrez mélanger le tout et refermer le contenant hermétiquement afin de garder l’air à l’intérieur. Cela permettra ainsi de garder toute la saveur du café.

Enfin, il sera important de laisser reposer le mélange entre 8 et 12h. Il est important d’essayer de ne pas dépasser les 12h de repos, car cela pourrait faire ressortir davantage l’amertume.

Pour terminer le processus d’infusion à froid, il suffira de filtrer le café à l’aide d’une passoire et d’un filtre à café et de passer à la dégustation.

Les avantages du café infusé à froid

Le café infusé à froid contient de nombreux avantages. Il se consomme aussi bien avec des glaçons qu’en le réchauffant au micro-ondes ou dans une casserole.

Le café infusé à froid est différent des cafés froids traditionnels puisque sa préparation lui donne un goût unique. Cela fait de lui un café beaucoup moins acide et plus sucré que les autres. Cet avantage permet donc d’avoir en tout temps un café rafraîchissant et savoureux.

L’infusion à froid permet de garder votre café plus longtemps, pouvant aller jusqu’à deux semaines dans votre réfrigérateur. De plus, le café est simple à faire puisqu’il ne nécessite aucune source d’électricité. Il suffit d’un peu de patience, ce qui rend le processus simple et écologique.

En plus d’avoir une grande variété de grains et de torréfactions à tester, le café infusé à froid est idéal pour faire différentes recettes notamment de cocktails que vous pourrez faire tester à vos amis.

Finalement, le café infusé à froid est un processus simple à réaliser en plus d’être savoureux et économique.