Bien prendre soin de ses animaux de compagnie 

Vous venez d’accueillir un animal de compagnie dans votre demeure? S’il s’agit de votre première adoption, il est tout à fait normal de ne pas savoir ce qu’il faut faire. Heureusement, nous sommes là pour vous rappeler les quelques règles à respecter pour en prendre soin.

Un espace dédié

Un nouveau membre débarque à la maison? Vous devez lui dédier un petit espace afin qu’il se sente réellement chez lui. En fonction de la configuration de votre maison, vous pouvez lui trouver un coin dans le jardin, le salon ou la cuisine. Achetez ensuite un panier, une cage, un tapis ou un coussin. Pensez également à réserver une gamelle ou un bol pour lui donner à manger. Si vous pouviez personnaliser ces accessoires en y inscrivant son nom, ce serait encore mieux ! Vous pouvez aussi acheter un jouet afin que l’animal ne s’ennuie pas.

Un bon vétérinaire

La santé de votre animal de compagnie doit être une priorité. Pour cela, vous devez avant tout trouver un vétérinaire à Roussillon et prendre rendez-vous. La première consultation est cruciale, car c’est au cours de cette visite que le professionnel va évaluer l'état de santé et effectuer les différents vaccins.

En cas de maladie, n'hésitez pas à consulter et s’il s’agit d’une urgence, sachez qu’il existe des cabinets qui sont ouverts 24h/24 et 7 jours/7.

Une bonne alimentation

Il est important de sélectionner la nourriture qui convient le mieux à votre animal. Pour les chiens et les chats, les principales options sont les croquettes et les pâtes. Comment choisir? Afin de ne pas se tromper sur le type et la quantité, il est nécessaire de se baser sur plusieurs critères tels que la race, l'âge, le poids, … Et en cas de doute, il ne faut pas hésiter à demander conseil auprès d’un vétérinaire.

Un soin pour le pelage

Vous devez accorder une attention particulière à votre animal s’il a des poils, surtout si ses poils sont longs. Choisissez alors un bon shampooing et brossez son pelage fréquemment afin d'éviter les nœuds. Par ailleurs, inspectez régulièrement son pelage afin de vous assurer qu’il n’y a pas de puces ou de tiques, surtout si l’animal traîne souvent à l'extérieur.

De l’amour et de l’attention

La nourriture et les soins vétérinaires ne suffisent pas. Vous devez aussi accorder beaucoup d’attention à votre animal. Pour cela, essayez de lui donner un peu de votre temps lorsque vous vous reposer sur le canapé ou que vous regardez une bonne série à la télé. Profitez de ces moments pour le câliner, le caresser, lui parler ou jouer avec lui.

Pour conclure, la prise en charge d’un animal de compagnie implique de grandes responsabilités. Vous ne devez adopter que si vous êtes prêt à investir physiquement, financièrement et émotionnellement.