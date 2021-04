Frais médicaux imprévus : Comment y faire face ?

Bien que la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) couvre une bonne partie des soins médicaux, il reste que certains d’entre eux exigent d’avoir une assurance privée ou supplémentaire pour aider à payer les frais médicaux.

Personne n’est à l’abri d’un grave accident ou d’un problème de santé qui peut être difficile à assumer d’un point de vue financier. Certains frais médicaux peuvent être très dispendieux et devenir un imprévu difficile à gérer. C’est pourquoi on vous propose quelques solutions pour pouvoir y faire face rapidement.

Demander un prêt

Demander un emprunt d’argent sans enquête de crédit est une solution rapide et efficace lorsqu’on est face à un imprévu. Peu importe votre situation financière et votre passif, faire une demande de prêt sans enquête de crédit n’aura aucun impact sur votre côté puisque celui-ci se basera uniquement sur vos finances actuelles.

De plus, si vous arrivez à prouver que vous êtes capable de rembourser vos dettes et que vous êtes digne de confiance, vous aurez rapidement une réponse favorable à votre demande et vous pourrez ainsi payer vos frais médicaux.

Souscrire à une assurance

Peu importe votre situation, souscrire à une assurance pourrait être un excellent moyen pour garder une bonne santé financière. En effet, une assurance est faite uniquement pour vous protéger vous ainsi que votre famille des imprévus. Que ce soit à cause d’une maladie grave, de la perte d’un emploi ou simplement pour cause d’invalidité, il est important de souscrire à un produit d’assurance pour vous garantir une protection lors de l’arrivée d’une mauvaise surprise.

Faire une demande de crédit d’impôt pour frais médicaux

Certains frais médicaux peuvent vous permettre de réduire le montant de vos impôts, mais dans le cas où vos frais n’en font pas partie, vous pouvez faire une demande de crédit d’impôt pour frais médicaux non remboursables.

Les frais médicaux doivent dépasser 3% de votre revenu net et ont dû être payés pendant 12 mois consécutifs pour que vous puissiez avoir accès à cette option. Notez que si vous aviez un partenaire pendant la période demandée, vous devrez cumuler son salaire net au vôtre.

En conclusion, pour pouvoir gérer les frais médicaux imprévus, il existe plusieurs solutions qui pourraient vous permettre d’y faire face rapidement et à long terme. N’hésitez pas à demander un emprunt d’argent sans enquête de crédit pour pouvoir payer toute la totalité de vos frais médicaux. Songez aussi à souscrire à un produit d’assurance pour vous permettre de vous offrir une certaine sécurité à vous et à votre famille à l’avenir. Vous pouvez aussi faire une demande de crédit d’impôt pour frais médicaux pour obtenir une réduction de votre déclaration d’impôt.