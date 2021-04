5 façons de développer ses compétences dans le marketing numérique   

Savez-vous que 80% des gens consultent un site internet avant d’acheter un produit? Le marketing numérique occupe dorénavant une place très importante dans le marketing et la vente de produits. Dans le contexte de pandémie actuelle où la vente en ligne occupe une place prédominante, le domaine du numérique devient de plus en plus important.

Voici quelques conseils pour développer davantage vos compétences dans le marketing numérique.

Suivre une formation

Avant de se lancer dans le domaine du marketing numérique, il est important de connaître les notions de base. Que ce soit pour le référencement naturel (SEO), le référencement payant (SEM), les réseaux sociaux ou la création d’un site internet, il existe plusieurs formations qui vous permettent d’acquérir des compétences dans le domaine. Il est d’ailleurs possible de trouver une formation en médias sociaux en ligne. Les formateurs vous fourniront un bagage de connaissances que vous pourrez ensuite appliquer dans votre milieu de travail.

Effectuez un stage dans une agence de marketing web

Il existe plusieurs agences de marketing web à travers le Québec. Celles-ci offrent différents services qui permettent aux entreprises de percer dans le domaine du marketing numérique. Effectuer un stage dans une de ces boîtes est la meilleure façon de mettre en pratique les connaissances que vous avez apprises en suivant une formation en marketing numérique.

Lisez des articles sur le sujet

Le domaine du marketing numérique évolue constamment. Les critères de référencement naturel, par exemple, changent tous les mois. Il est donc important de lire des articles de blogues régulièrement pour se mettre à jour sur les nouveaux développements et modifier sa façon de gérer ou de créer du contenu sur internet.

Assistez à des conférences sur le sujet

Une autre façon d’en apprendre plus sur le sujet du marketing numérique est d'assister à des conférences qui s’étendent sur plusieurs jours. Infopresse organise cette année le Sommet numérique le 22 avril durant toute la journée.

Montréal In Vivo organise la DigiMarCon Canada 2021 qui traite, entre autres, de marketing numérique et qui a lieu du 20 au 21 mai 2021. Toutes ces conférences vous permettront de vous tenir au courant des derniers développements dans le domaine du marketing numérique.

Recevez de la rétroaction de la part de vos collègues

Personne n’est parfait et tout le monde peut faire des erreurs. C’est pour cette raison qu’il est important de recevoir constamment de la rétroaction de la part des autres personnes qui travaillent dans le domaine. Cela peut être vos collègues de travail ou quelqu’un de plus expérimenté qui travaille dans le domaine. Il est également crucial d’être capable de bien recevoir les critiques pour s’améliorer de façon constructive.