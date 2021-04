COVID-19 : encore trois décès en Beauce-Etchemin

Les trois décès attribuables à la COVID-19, signalés aujourd'hui sur le territoire de Chaudière-Appalaches, sont tous survenus en Beauce.

Deux des personnes décédées résidaient au CHSLD privé conventionné L’Assomption à Saint-Georges et la troisième à la résidence privée pour aînés (RPA) O’Roy à Saint-Joseph-de-Beauce.

Aussi, 84 des 142 nouvelles infections de COVID-19, du bilan du CISSS de Chaudière-Appalaches, se trouvent en Beauce-Etchemin.

De ce nombre, 50 ont été signalées en Beauce-Sartigan, 19 en Nouvelle-Beauce, 11 dans la MRC Robert-Cliche et quatre dans Les Etchemins. Les cas actifs sur le territoire administratif ont baissé de 70, atteignant 1 420.

Les hospitalisations ont baissé de quatre (36), dont 13 personnes aux soins intensifs (-2).

Situation dans les établissements pour aînés de la Beauce

CHSLD de Beauceville

Aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

CHSLD privé conventionné L’Assomption à Saint-Georges

Un nouveau cas. On dénombre 37 cas actifs chez les résidents et 12 cas actifs chez les travailleurs ainsi que sept décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins

Aucun nouveau cas. On dénombre quatre cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Beauséjour à Saint-Prosper

Aucun nouveau cas. On dénombre six cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir du Quartier à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents.

Résidence privée pour aînés (RPA) O’Roy à Saint-Joseph-de-Beauce

Deux nouveaux cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Marie-Pier à Saint-Côme-Linière

Aucun nouveau cas. On dénombre 14 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que trois décès cumulatifs.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 4 863 331

Beauce-Sartigan : 3 253 390 (-11)

Nouvelle-Beauce : 1 717 177 (-7)

Appalaches : 1 489 76

Robert-Cliche : 1 285 113 (-1)

Bellechasse : 1 152 137

Lotbinière : 916 72

Etchemins : 584 73 (-4)

Montmagny : 505 36

L'Islet : 184 15

TOTAL : 15 948 (+142) 1 420 (-70) DÉCÈS: 310

Entre le 24 et le 27 avril, tous les résidents éligibles des 29 CHSLD et 5 CHSLD privés conventionnés de Chaudière-Appalaches recevront l'offre de vaccination de la deuxième dose.

Hier, 5 602 doses de vaccin ont été administrées dans la région pour un total de 135 672 doses administrées à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale de 31.2 % de la population de Chaudière-Appalaches.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 1 043 nouveaux cas, pour un total de 342 688 personnes infectées;

- 320 302 personnes rétablies;

- 15 nouveaux décès - pour un total de 10 860 décès -, soit : 6 décès dans les 24 dernières heures, 7 décès entre le 16 et le 21 avril, 2 décès avant le 16 avril,

- 684 hospitalisations, soit une diminution de 27 par rapport à la veille;

- 172 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 2 par rapport à la veille;

- 46 993 prélèvements réalisés le 21 avril.

En ce qui concerne la vaccination:

- 90 225 doses administrées s'ajoutent, soit 88 006 doses dans les dernières 24 heures et 2 219 doses avant le 22 avril, pour un total de 2 679 907;

- 3 066 969 doses reçues au total.

Notons qu'aucune autre dose n'est à recevoir cette semaine puisque les livraisons ont été complétées.