Un concert « À l’uni-son pour nos enfants » au profit des familles d’enfants malades

La fondation l’Oeuvre du Manoir Ronald McDonald de Montréal présentera le jeudi 29 avril le concert « À l’uni-son pour nos enfants » au profit des familles d’enfants malades.

L'événement sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de l’organisme à 19h.

Pour assister au concert, participe à la collecte de fonds du Manoir Ronald McDonald de Montréal en offrant une contribution volontaire sous le formulaire de don « Je désire donner au Manoir Ronald McDonald de Montréal ».

Le concert-bénéfice organisé par Bruno Delorme, interprète et musicien depuis plus de 35 ans, aura pour thématique l’amour, avec des chansons d’ici et d’ailleurs.

L’événement sera également partagé via Facebook et Instagram.

L'Oeuvre du Manoir Ronald McDonald de Montréal a pour mission d’héberger des familles d’enfants malades qui résident en région et qui nécessitent des soins dans un centre hospitalier de la région de Montréal.

En 2019, 86 séjours de familles provenant de Chaudière-Appalaches ont été comptabilisés. Ce qui représente 2,5% des familles qui ont été hébergées au Manoir Ronald McDonald de Montréal en raison de soins ou de traitement pour leur enfant.