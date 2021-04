Beauceville souligne l'engagement de ses bénévoles

Dans le cadre de la Semaine de l’Action bénévole qui se tenait du 18 au 24 avril dernier, la Ville de Beauceville, par le biais de l’équipe de la Vie communautaire du Service des loisirs, a souligné l'engagement de ses volontaires.

Au cours de la semaine passée, la Ville a diffusé des montages et transmis des messages à l’endroit de ses bénévoles. Le maire, François Veilleux, et le directeur général, Serge Vallée, ont également exprimé leur reconnaissance aux bénévoles par le biais de vidéos sur la page Facebook municipale.

L'évènement « béné-volant » a permis de clôturer cette semaine particulière. À cette occasion, 125 bénévoles (inscrits ou délégués par leur organisme) ont reçu, en service à l’auto, un cadeau symbolique et un message de remerciements des mains du maire et du directeur général.

« Cette dernière activité visait à ne pas garder dans l’ombre plusieurs bénévoles, à leur témoigner notre reconnaissance et à les encourager à ne pas lâcher et à demeurer motivés pour la poursuite de leur implication dans notre communauté lorsque les beaux jours reviendront », a spécifié la Ville par voie de communiqué. « On tient à remercier toutes les personnes qui donnent de leur temps sans oublier les aidants naturels, car " Bénévoler c’est chic " et c’est important au sein d’une communauté. »