François Nadeau, Joan Olivier et Stéphane St-Pierre ont reçu chacun un certificat de reconnaissance pour leur engagement en tant que bénévoles en Beauce-Sartigan, au sein du Parrainage Jeunesse.

Cette attestation leur a été remise par l'organisme dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui s'est tenu du 18 au 24 avril.

« Chacun de ces trois hommes exceptionnels parraine respectivement un jeune de la communauté depuis maintenant cinq ans. Félicitations à vous de faire la différence auprès de notre jeune clientèle pour favoriser leur mieux-être et développer leur plein potentiel », de mentionner le directeur par intérim de Parrainage Jeunesse, Jean-François Fecteau.

En ce moment, le tiers des 34 jumelages actifs mis en place par cet organisme qui existe depuis 1983 ont atteint le cap des cinq années d’existence dont la plus longue relation dure depuis 13 ans.

« Notre approche au fil des ans pour former des jumelages selon les intérêts communs de l’enfant et du bénévole fonctionne en premier lieu grâce à l’implication et le dévouement de nos mentors. Ils méritent encore plus notre reconnaissance parce qu’ils réussissent à maintenir des liens en ce temps de pandémie ce qui est profitable pour notre jeune clientèle et nos familles », a ajouté M. Fecteau.

Selon diverses études, le mentorat jeunesse a des bénéfices importants chez les jeunes. Cela peut favoriser une meilleure estime de soi chez l’enfant, renforcer son réseau social et sa résilience. Cela permet également d’améliorer ses relations avec les autres, d’accroître sa persévérance scolaire et ses chances de réussite en plus de favoriser de meilleures habitudes de vie.

À la recherche de nouveaux bénévoles

L’organisme a bénéficié d’un solide coup de pouce en promotion de ses services pour une deuxième fois cette année via le Regroupement québécois de parrainage civique (RQPC). Cette belle collaboration a permis d’imprimer et de distribuer un deuxième lot de 12 000 dépliants sur le territoire.

« La première campagne qui s’est déroulée en janvier durant le Mois du mentorat a porté fruit. Nous devons poursuivre nos efforts de promotion et de recrutement parce qu’une vingtaine de jeunes souhaiteraient eux aussi tisser une relation durable et d'amitié avec un mentor », conclut Jean-François Fecteau.