Raphaël Lessard est le porte-parole de la Grande Collecte 2021

Le pilote de course automobile Raphaël Lessard est le porte-parole officiel de la Grande Collecte 2021 de Moisson Beauce.

Le jeune Beauceron de 19 ans a révélé, en conférence de presse ce matin, qu'il a toujours trouvé difficile de voir que des personnes ne puissent pas avoir trois repas par jour alors que lui a toujours eu la chance de manger à sa faim.

« Ma mission en tant que porte-parole de la Grande Collecte est de vous inviter à poser un geste humain en redonnant à Moisson Beauce pour les aider à regarnir leurs tablettes de denrées de qualité. Ce sont 14 000 personnes tous les mois qui ont besoin d’aide alimentaire. C’est ensemble qu’on peut faire une différence et aider ces gens. Merci de donner et merci de votre générosité! », de souligner le Joselois.

Cette année, l’événement se déroulera sous une nouvelle formule hybride avec deux manières pour donner.

D'abord, les 6, 7 et 8 mai, les dons en denrées non périssables et autres articles essentiels seront recueillis dans les épiceries participantes (Voir la liste plus bas).

De plus, tout le mois de mai, vous pourrez faire un don par le site Internet:

www.moissonbeauce.qc.ca/campaigns/la-grande-collecte

Cette année, l’objectif visé est de recueillir 1 250 kg de denrées non périssables et autres produits de première nécessité ainsi que la somme de 20 000$. Ce montant sera réinvesti en achat de denrées pour combler les demandes des prochains mois.

« Avec une augmentation jusqu’à 6,5% sur le prix des viandes et des légumes frais et de 3 à 5% sur le total du panier d’épicerie, nous sommes persuadés que plusieurs personnes seules et familles se voient contraintes à demander de l’aide pour rejoindre les deux bouts. L’appui de la population est essentiel afin de nous permettre de redistribuer à nos 55 organismes accrédités de la nourriture de qualité » a souligné Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

Organismes participants:

MRC des Etchemins

L’Essentiel des Etchemins

MRC Robert-Cliche

Comité d’Aide de Beauceville

Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Joseph-de-Beauce

MRC Beauce-Sartigan

ABBS Dernier Recours (Saint-Benoît-Labre)

ABBS Saint-Côme-Linière

ABBS Saint-Honoré-de-Shenley

MRC Nouvelle-Beauce

Maison de la Famille Nouvelle-Beauce (Sainte-Marie)

La Source de Sainte-Marie

Lieux de collectes:

MRC Beauce-Sartigan

Épicerie Shenley inc., Marché l'Ami

IGA Extra Saint-Georges

IGA Familles Rodrigue et Groleau (Saint-Georges)

IGA Rodrigue et Filles (Saint-Georges)

Le Marché St-Côme

Marché St-Benoît (Marché l'Ami)

Maxi Saint-Georges

Métro Laval Veilleux (Saint-Georges)

Moisson Beauce

Super C Saint-Georges

MRC des Etchemins

IGA Coop Sainte- Justine

Métro Lac-Etchemin

MRC Nouvelle-Beauce

IGA Extra Sainte-Marie

Maison de la famille Nouvelle-Beauce

Maxi Sainte-Marie

Super C Sainte-Marie