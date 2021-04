COVID-19 : un décès et 77 nouveaux cas en Beauce-Etchemin

La Beauce déplore un décès de plus attribuable à la COVID-19 d'après le bilan du CISSS de Chaudière-Appalaches publié aujourd'hui. La personne décédée résidait à la résidence pour aînés Résidence O'Roy à Saint-Joseph-de-Beauce et porte à 320 le nombre de personnes ayant succombé à cette maladie depuis le début de la pandémie dans la région.

Aussi, le bilan quotidien démontre que la situation est encore fragile en Chaudière-Appalaches, notamment en Beauce-Etchemin où on recense 77 des 128 nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire administratif.

De ce nombre, 42 ont été signalés en Beauce-Sartigan, encore 11 dans la MRC Nouvelle-Beauce, 16 en Robert-Cliche et huit dans Les Etchemins.

Il y a 1 116 cas actifs actuellement (-5). Le nombre total de personnes infectées depuis le début de la pandémie est maintenant de 16 508.

Il y a 36 hospitalisations à ce jour (+2), dont 12 en soins intensifs (+1).

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 4 975 242

Beauce-Sartigan : 3 419 340 (+12)

Nouvelle-Beauce : 1 777 131 (-7)

Appalaches : 1 507 49

Robert-Cliche : 1 354 117 (+11)

Bellechasse : 1 197 87

Lotbinière : 942 48

Etchemins : 618 57 (-1)

Montmagny : 531 37

L'Islet : 188 8

TOTAL : 16 508 (+128) 1 116 (-5) DÉCÈS: 320 (+1)

Hier, 2 504 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 152 601 doses administrées à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale de 34,4 % de la population de Chaudière-Appalaches.

Notons que dès aujourd'hui, les femmes enceintes peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

Situation dans les établissements pour aînés de la Beauce

CHSLD de Beauceville

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

CHSLD privé conventionné L’Assomption à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre 19 cas actifs chez les résidents et cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que 11 décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins

Aucun nouveau cas. On dénombre quatre cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Beauséjour à Saint-Prosper

Un nouveau cas. On dénombre six cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) O’Roy à Saint-Joseph-de-Beauce

Aucun nouveau cas. On dénombre 12 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que quatre décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Marie-Pier à Saint-Côme-Linière

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents ainsi que trois décès cumulatifs.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID‑19, dans les 24 dernières heures font état de :

- 1 094 nouveaux cas, pour un total de 347 690 personnes infectées;

- 326 834 personnes rétablies;

- 12 nouveaux décès - mais un total de 10 908 est annoncé en raison de 2 décès non attribuables à la COVID-19 -, soit : 3 décès dans les 24 dernières heures, 8 décès entre le 21 et le 26 avril, 1 décès avant le 21 avril,

- 643 hospitalisations, soit une diminution de 24 par rapport à la veille;

- 161 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 9 par rapport à la veille;

- 40 379 prélèvements réalisés le 26 avril.

Vaccination

- 50 312 doses administrées s'ajoutent, soit 48 492 doses dans les dernières 24 heures et 1 820 doses avant le 27 avril, pour un total de 2 967 209;

- 3 298 629 doses reçues au total;

Notons que 17 550 doses de Pfizer ont été reçues hier, ce qui complète les 231 660 doses attendues cette semaine. De plus, 137 200 doses de Moderna sont toujours attendues cette semaine.