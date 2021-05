Agrandissement de la halte-garderie de la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce

La Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et Centre de Pédiatrie Sociale en Communauté pourra désormais accueillir 12 enfants de 0 à 5 ans, à raison de quatre jours par semaine, grâce aux travaux d'agrandissements qui ont été effectués dans son service de halte-garderie.

« L’idée d’agrandir notre service est venue d’elle-même, puisque le manque de services de garde est plus que présent sur notre territoire. Nous souhaitons mettre en œuvre des solutions pour répondre au mieux aux besoins des familles de la Nouvelle-Beauce et l’agrandissement de notre service de halte-garderie est un moyen concret de le faire. Les membres du conseil d’administration ont unanimement adopté cette décision », de mentionner Luce Lacroix, directrice générale de la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et CPSC.

Notons que ce service est offert aux familles qui résident en Nouvelle-Beauce et qui n’ont pas d’autres services de garde pour leurs enfants. La halte-garderie n’est pas un service de garde régulier, mais plutôt un service de répit offert aux parents.

L'établissement se trouve sous la responsabilité de deux éducatrices à l’enfance soit Émilie Champagne qui possède cinq années d’expérience et Cynthia Grondin qui a plus de 15 ans d’expérience.

Les parents qui souhaitent en profiter sont invités à appeler directement à la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et Centre de Pédiatrie Sociale en Communauté pour prendre de plus amples informations.