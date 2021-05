COVID-19: un décès et 80 nouveaux cas en Beauce-Etchemin

La direction de la Santé publique enregistre un bilan de 121 nouvelles infections en Chaudière-Appalaches dont 80 pour la région Beauce-Etchemin.

C'est la MRC de Beauce-Sartigan qui a le plus de nouveaux cas avec un total de 38 dont 295 cas actifs (+7).

On signale également 14 nouveaux diagnostics en Nouvelle-Beauce, où le nombre de cas actifs est à 84 (-3).

La MRC Robert-Cliche compte 15 cas supplémentaires, alors que le nombre de cas actifs se maintient à 128.

Dans les Etchemins, on comptabilise 13 nouveaux cas. Le nombre de cas actifs baisse à 58 (-1).

Les hospitalisation sont à 36 (+2) en Chaudière-Appalaches, dont 11 personnes (-1) aux soins intensifs.

Il y a par ailleurs trois décès sur le territoire administratif dont un survenu dans la communauté de la MRC de Nouvelle-Beauce.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 5 118 212

Beauce-Sartigan : 3 602 295 (+7)

Nouvelle-Beauce : 1 824 84 (-3)

Appalaches : 1 564 66

Robert-Cliche : 1 437 128 (0)

Bellechasse : 1 230 59

Lotbinière : 973 41

Etchemins : 656 58 (-1)

Montmagny : 573 51

L'Islet : 198 14

TOTAL : 17 175 (+121) 1 008 (+14) DÉCÈS: 328

Hier, 3 675 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 176 526 doses administrées à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale de 38,7 % de la population de Chaudière-Appalaches.

Situation dans les établissements de la Beauce

CHSLD de Beauceville

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

CHSLD privé conventionné L’Assomption à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre 11 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que 11 décès cumulatifs.

RPA Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins

Aucun nouveau cas. On dénombre quatre cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi qu’un décès cumulatif.

Résidence privée pour aînés (RPA) Beauséjour à Saint-Prosper

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) O’Roy à Saint-Joseph-de-Beauce

Un nouveau cas. On dénombre 10 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que cinq décès cumulatifs.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 797 nouveaux cas, pour un total de 353 475 personnes infectées;

- 333 624 personnes rétablies;

- 16 nouveaux décès, pour un total de de 10 959, soit trois décès dans les 24 dernières heures, 12 décès entre le 27 avril et le 2 mai et un décès avant le 27 avril;

- 594 hospitalisations, soit une augmentation de six par rapport à la veille;

- 155 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de quatre par rapport à la veille;

- 25 133 prélèvements réalisés le 2 mai.

En ce qui concerne la vaccination:

- 52 141 doses administrées s'ajoutent, soit 50 379 doses dans les dernières 24 heures et 1 762 doses avant le 3 mai, pour un total de 3 308 542;

- 3 843 089 doses reçues au total;

- 394 290 des 444 600 doses de Pfizer attendues cette semaine ont été reçues dans les régions. 50 310 doses sont encore attendues aujourd'hui.