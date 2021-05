Conférence virtuelle sur la santé mentale

Pour son 30e anniversaire , le Groupe Espérance et Cancer de Beauce-Etchemin organisera une conférence virtuelle sur Zoom, le mardi 18 mai à 13h30.

La conférence, qui est présentée en collaboration avec Accueil Sérénité de Bellechasse, s’intitule « Pour maintenir l’équilibre, connaître et répondre à mes besoins ».

C’est Santé Mentale Québec qui assurera la présentation de cet événement.

Cette conférence vise à sensibiliser sur l'importance de maintenir ou de retrouver l’équilibre.

L'inscription est possible via le site internet du Groupe Espérance et Cancer.